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NATO'dan itiraf: Terör örgütü PKK'ya yeni isim verilecek

Irak'taki gücünü artıracak olan NATO, yeni strateji uygulamaya başlayacak. Terör örgütü PKK, kurulacak yeni korsan isim ve yapılanmalar üzerinden siyasi ve askeri olarak desteklenecek
 11 Mart 2021 07:10
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NATO'dan itiraf: Terör örgütü PKK'ya yeni isim verilecek

NATO'nun, Irak'ta yeni bir strateji uygulamaya başlayıp bölgedeki gücünü artırıp "mahalli güçler" adı altında terör örgütü PKK'ya silah verip eğiteceğine dair haberimizi NATO'nun Irak Temsilcisi Korgeneral Pierre Olsen teyit etti. Asia Televizyonuna konuşan Korgeneral Olsen, kendisine bağlı kuvvetlerin "Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci, ülkede NATO'ya ait asker sayısının artırılması konusunda resmi talepte bulunmuştu. Bunun ardından gelecek aylarda yapılacak toplantılar sonucunda eğitim ve danışmanlık vereceğimiz kurumlar belirlenecek" dedi. Irak hükümetinin, NATO misyonunu her türlü silahlı hedeften korumaya özen gösterdiğini kaydeden Olsen "NATO, Irak'ta ABD'nin rolünü kesinlikle almayacak. Savaşmak dışında bir görevimiz var" dedi.

DÖRT BİNE ÇIKARILACAK

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 18 Şubat'ta "Irak güçlerini terörle mücadelelerinde desteklemek ve DEAŞ'ın geri dönmesini engellemek amacıyla NATO'nun Irak misyonunun genişletilmesini kararlaştırdık. Misyonumuz 500 personelden dört bine çıkacak. Eğitim faaliyetlerine daha fazla Irak kurumu ile Bağdat dışındaki bölgeler de dahil olacak" açıklamasında bulunmuştu.

YENİ STRATEJİ

NATO, Irak'taki gücünü artırdıktan sonra bu ülkede yeni bir strateji uygulamaya başlayacak. Irak'ta doğrudan karargah ve müstakil askeri merkez inşa etmeyecek olan NATO, bu doğrultuda ilk olarak Bağdat Yeşil bölgede bulunan karargahını boşaltacak. Irak merkezi yönetimi ve Irak Bölgesel Kürt Yönetimi (IKBY) içerisinde İç İşleri, Adalet ve Savunma Bakanlığına yerleştirilecek NATO uzmanları, bütün karar aşamaları ile fiili uygulamaları doğrudan yönlendirecek. NATO, hem Irak merkezi yönetim hem de IKBY'den, İstihbarat-Parastin ve asayiş birimlerinde etkin olma isteğini iletti. Bu birimlerde danışman ve eğitmen kadroları açılmasını istedi. NATO bu yolla askeri olduğu kadar siyasi, sosyal ve ekonomik karar aşamalarına doğrudan dahil olacak. Bir yandan nüfuz alanını artıracak olan NATO, diğer yandan "işgalci" görüntüsünden uzak duracak. İran destekli milisler ve farklı saldırılarda doğrudan hedef olmamayı amaçlayan bu karar, NATO için birilk özelliği taşıyacak.

PKK'YA YENİ İSİM

Terör örgütü PKK'nın işgali altındaki bölgeler ve Musul'da gayrimüslim bölgelerinde ise bu strateji, mahalli güçler ve DEAŞ karşıtı eğitim ile silah temini düzeyinde yürütülecek. Musul'da "kurtarılmış bölge planı" ile daha çok Süryani, Keldani, Ezidi, Ermeni ve Şabek gençlerin eğitilmesini sağlarken, terör örgütü PKK ise kurulacak yeni korsan isim ve yapılanmalar üzerinden siyasi ve askeri olarak desteklenecek. Yeni dönem konseptinde Irak'a gönderilecek misyonun yüzde 30 oranında Federal güçlere ait noktalarda görevlendirilirken, yüzde 70 Erbil, Musul gibi merkezi otorite dışında görev yapacak.

YILMAZ BİLGEN
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