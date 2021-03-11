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Mehmetçiği Covid-19 da durduramadı! 30 günde altı tatbikat

Koronavirüs salgını gölgesinde bir taraftan yurt içi ve dışında terörle mücadele eden TSK, diğer taraftan 30 günde altı büyük tatbikat gerçekleştirdi
 11 Mart 2021 07:25
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Mehmetçiği Covid-19 da durduramadı! 30 günde altı tatbikat

Bu süre içinde TSK, Azerbaycan ile Kış-2021, Pakistan ile Atatürk Tatbikatı 2021, Katar ile el-Adeid 2021 müşterek tatbikatlarını icra etti. Türkiye, NATO tatbikatları kapsamında ise iki büyük askeri tatbikata katkı sağladı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Romanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Poseidon-2021 Davet Tatbikatında yer aldı. Ayrıca yine NATO ülkelerinin katıldığı Dynamic Manta-21 Tatbikatına iştirak etti.

TSK ayrıca, Mavi Vatan 2021 Tatbikat ile Akdeniz ve Ege'de boy gösterdi. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlıkları ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarından toplam 82 gemi, 5 denizaltı, 27 uçak ve 20 helikopter ile 'Mavi Vatan'da gövde gösterisi yaptı. Tatbikatlarda yerli silah, sistem ve mühimmat kullanılmasına özen gösterilirken, birçok yeni milli sistem de denendi.

Selçuk Böke

Türkiye
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