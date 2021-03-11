Rekabet'te 'yılın en iyi kararı'

Kurul, aldığı söz konusu kararlar ile 'küresel rekabet ödülleri' içerisinde dünya genelinde 2020'de bir rekabet otoritesi veya mahkeme tarafından yapılan en iyi uygulamalar arasında yer almayı başardı. Rekabet Kurulu, Şubat 2020'de Google'ın genel arama pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanarak çevrimiçi alışveriş hizmetleri pazarındaki rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığına hükmederek Google'a yaklaşık 98 milyon TL idari para cezası verip tedbir getirmişti. Kurul, Kasım 2020'de ise, küresel bazda geniş bir tartışma zeminine sahip olan konuda bir ilke imza atarak Google'ın metin/Adwords reklamları ile organik sonuçların içerik hizmetleri pazarındaki faaliyetlerin zorlaştırıldığına hükmetmiş, yaklaşık 197 milyon TL'lik idari para cezası vererek tedbir getirmişti.

2021'in rekabet kararı adayları

GCR Awards 2021'de 'Yılın İcra Eylemi' adayları şöyle:

- Almanya'nın Facebook zaferi.

- Türkiye'nin Google kararları.

- Fransa'nın Google'a uyguladığı geçici tedbir kararları.

- ABD Adalet Bakanlığı'nın (D0.1) Sandoz davasını erteleme karan.

- ABD Adalet Bakanlığı'nın (DOJ) Christopher Lischewski hakkındaki kararı.

- Portekiz'in gıda perakendecileri hakkında aldığı karar.