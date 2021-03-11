Yeni ekonomi paketinde kamuda tasarruf var

Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre: AK Parti kurmayları yeni paketin iki önemli ayağının şeffaflaşma ve mali disiplin olacağına işaret ederken, kamuda tasarruf politikalarının uygulamaya konulmasının yanı sıra "kamu harcamalarının yalnızca gereken yerlerde gereken ölçülerde yapılması"nın temin edileceğini kaydetti. Yeni kurulacak mekanizmada kamu harcamalarıyla ilgili kararı tek kişinin vermediği; alınan kararların da denetlendiği bir sistem kurgulanacağı belirtildi.

Bedelsiz arsa temini

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan başkanlığında uzun süredir üzerinde çalışılan, makroekonomik istikrar politikaları ve yapısal politikaları içeren ekonomik paket, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından İstanbul'da açıklanacak. Bütçede var olan bütün kalemlerin daha sıkı denetimini öne çıkaracak düzenlemeler içerecek ekonomi paketi, belediye iştirakleri ve bütçe genel denetimi dışındaki kurumların harcamalarıyla ilgili de başlıklar içerecek.

AK Parti kurmayları, kamuda tasarruf politikalarının uygulamaya konulmasının yanı sıra, "kamu harcamalarının yalnızca gereken yerlerde gereken ölçülerde yapılması"nın temin edileceğini kaydetti. Yeni kurulacak mekanizmada kamu harcamalarıyla ilgili kararı tek kişinin vermediği; alınan kararların da denetlendiği bir sistem kurgulanacağı belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, yatırımcılara vergi indirimleri, bedelsiz arsa temini, ucuz kredi gibi olanakların sunulacağı pakette, borçlara yeni ertelemelerin gündeme gelebileceği ifade ediliyor. Pakette makroekonomik istikrar politikaları kapsamında enflasyon ve cari açıkla mücadele, finansal sektör ve kamu maliyesi konularına öncelik verilecek. Yapısal politikalarda ise kurumsal yapı, yatırımlar ve rekabet politikalarına yönelik adımlar yer alacak.