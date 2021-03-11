1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Üsküdar'da polisten kaçanlar suç makinası çıktı

ÜSKÜDAR'da içinde 3 kişinin bulunduğu otomobil, kısıtlama saatlerinde polisin dur ihtarına uymayınca kovalamaca yaşandı. Araçla, ekip otosuna çarpan şüpheliler kıskıvrak yakalanırken sabıkaları kabarık çıktı.
 11 Mart 2021 07:51
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Olay saat 22.30 sıralarında Beylerbeyi Mahallesi Eski Çınar Sokak'ta meydana geldi. Koronavirüs ile mücadele kapsamında hafta içi her gün 21.00 ile 05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Üsküdar Meydanı'nda denetim yapan polis ekipleri Muhammet Ö.'nün kullandığı 34 DAS 844 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak içinde 3 kişinin olduğu otomobil sürücüsü durmayarak kaçmaya başladı.

Gözaltına alındılar

Yaşanan kovalamaca sonucu polis ekipleri otomobili Beylerbeyi Mahallesi eski Çınar Sokak üzerinde sıkıştırdı. Girdiği sokağın polis tarafından kapatıldığını gören sürücü geri gitmek isterken arkasından gelen polis aracına çarptı. Polis aracına çarpınca daha fazla kaçamayan 3 kişi kıskıvrak yakalandı. Sürücü Muhammet Ö. ile birlikte Bahri Y. ve Cemal K. yakalanarak gözaltına alındı. Ehliyeti olmayan sürücü hakkında trafiği tehlikeye düşürmekten işlem yapılırken, yakalanan 3 şüpheli şahsın çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Üçüne de sokağa çıkma yasağını ihlalden ceza kesildi.

Yaşananlara tanıklık eden Mustafa Şatıroğlu; "Gürültüden başka bir şey görmedim, duymadım. Birden bire zaten kalabalık polis geldi. Biz de seyrettik o kadar yani. Arabanın kaçacak bir yeri yoktu, her yer kapatılmıştı. Doğrusu çok üzüldüm böyle bir şey evimin önünde olduğu için" şeklinde konuştu.

Yakalanma anları: Kovalamaca sonucu polis aracına vurarak duran otomobildekilerin yakalandığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülere polisin yakaladığı şahısları kelepçeleyip polis otosuna bindirmesi yansıdı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Zonguldak'ta silahlı saldırıya uğrayan maden işçisi öldü
11 Mart 2021 09:38		 Vurgunun yeni adı: Kolajen! Bakkal ve manavlarda
11 Mart 2021 09:20
Bursa'da film gibi kovalamaca! Polis aracın lastiklerine ateş açarak durdurdu
11 Mart 2021 09:08		 Lüks otomobil bariyerlere daldı: Milyonluk arabam yerle bir oldu
11 Mart 2021 09:04
Kritik eşik 15 Mart! Koronavirüste nisan ayında 3. pik endişesi
11 Mart 2021 08:53		 İstanbul'da çocuklara kemerli saldırı
11 Mart 2021 08:29
'Sıfır Atık' ile Külliye'de tasarruf
11 Mart 2021 07:57		 Salih Memişoğlu'nu öldürdüğü iddia edilen zanlı yakalandı
11 Mart 2021 07:55
Kuryelerin feci kazası kamerada: Kaskla hayatta kaldılar
10 Mart 2021 21:45		 Beylikdüzü'nde şüpheli ölüm: Bir kadın silahla vurulmuş halde bulundu
10 Mart 2021 18:49
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:11 - Erzurum ve Kars'ta 46 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor10:09 - Bakan Varank açıkladı...Artık Türkiye'de üretilecek10:08 - Borsa güne yükselişle başladı10:03 - Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü Trabzon'da yakalandı10:00 - YÖK, liyakat platformunun aktif kullanılmasını istedi09:53 - Ankara Kalesi'ne 'Love Erdoğan' görseli yansıtıldı
09:51 - Korona kahramanlarından çağrı: Gelin Türkiye'yi maviye boyayalım09:49 - 'Kulak mantarına karşı gözünüzü dört açın' uyarısı09:48 - Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı09:46 - E-satışlarda kuruluşların yükümlülükleri düzenlendi09:38 - Zonguldak'ta silahlı saldırıya uğrayan maden işçisi öldü09:36 - Borsaya ilk elektronik para şirketi geliyor
09:35 - Dolar güne düşüşle başladı09:34 - Kürdan eline battı ölümden döndü09:32 - Türk Youtuber Amerika'da da vergi verecek09:31 - HDP'de 'İkinci katta oturan dayı' itirafı09:30 - İçişleri Bakanlığı'ndan 'tematik denetim' açıklaması
09:21 - Çukurova bölgesel havalimanı cazibe merkezi haline gelecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Yeni ekonomi paketinde kamuda tasarruf var
'Sıfır otoda çip krizi... İkinci el piyasasında fiyatlar yükselecek'
AK Parti'nin yeni seçim yasası hazır! Baraj netleşti
Mühendis ve veteriner hekimler, HES kodu sorgulamasında görevlendirilebilir mi?
Z kuşağının meslek tercihi SEO'luk
Böbrek hastalıklarında patlama yaşanabilir
Meteoroloji uyarıları ardı ardına yaptı...Kar, yağış, çığ, rüzgar
Kürdan eline battı ölümden döndü
Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren 'torba kanun teklifi' Meclis'ten geçti
Tunceli Belediyesi'nden 'ihalesiz çalışma' kararı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tübitak 2
çuha çiçeği 2
cimcime 1
para 5
çabana sağlık 1
Trabzonspor bayrağı 1
ince saz 1
Okul hayatında yaşanan travmalar 6
pazartesi diyete başlamak 2
afgan tazısı 1
SON İLANLAR
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Nebioğlu Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Geçici 12 İşçi Alacak
Sivas Ulaş SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Kocaeli Kartepe Temizlik Geçici 25 İşçi Alacak
Kırşehir Termal Turizm 1 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Eğitim Hizmetleri 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam