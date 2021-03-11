Salih Memişoğlu'nu öldürdüğü iddia edilen zanlı yakalandı
|11 Mart 2021 07:55
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Çekmeköy'deki hayvanat bahçesinde, kamuoyunda "bioenerji ve metafizik uzmanı" olarak bilinen Salih Memişoğlu'nun da aralarında bulunduğu 2 kişinin öldürülmesi, 1 kişinin de yaralanması olayına ilişkin gözaltı sayısı 5'e yükseldi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, 9 Mart'ta Alemdağ Mahallesi 30 Ağustos Caddesi'ndeki bir hayvanat bahçesinin içinde bulunan iş yerinde meydana gelen saldırıda, Salih Memişoğlu ve Ömer Faruk Zengin'in hayatını kaybetmesi, Osman Ö'nün yaralanmasına ilişkin yürütülen çalışma kapsamında şüpheli Mustafa Ö. dün akşam saatlerinde olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı.
Şüpheli Mustafa Ö'nün olaydan sonra kaçmasına yardım ettiği öne sürülen 2 oğlu Ensar Ö. ve Bayram Ö. ile akrabaları Satılmış G. ve Mehmet G. da gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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