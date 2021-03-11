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'Sıfır Atık' ile Külliye'de tasarruf

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Sıfır Atık Projesi" sayesinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yerleşkesinde 850 bin 476,99 kilowattsaat enerji ve 3 bin 83,78 metreküp su tasarrufu sağlandığını açıkladı.
 11 Mart 2021 07:57
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'Sıfır Atık' ile Külliye'de tasarruf

Türkçe ve İngilizce aylık yayımlanan "Recycling Industry" dergisine verdiği röportajda projeyi anlatan Erdoğan, doğa sevgisinin vatan sevgisine dahil olduğunu söyledi. Kadınların iyiye doğru dönüştüren gücüne dikkat çeken Erdoğan, "Sıfır Atık Projesi özelinde de aileyi de toplumu da onlar dönüştürecekler" dedi.

Külliye'deki sıfır atık uygulamalarına da değinen Erdoğan, binalara çöp ayrıştırma istasyonları yerleştirip herkesin kendi çöpünü ayrıştırmasını sağladıklarını anlatırken, "Mesela 36 ayda Külliye yerleşkesinde toplanan 234 bin 244 kilogram değerlendirilebilir atığın geri dönüştürülmesi, 25 bin 572,95 kilogram sera gazı salınımını engelledi, 850 bin 476,99 kilowattsaat enerji ve 3 bin 83,78 metreküp su tasarrufu sağladı" dedi.
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