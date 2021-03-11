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E-ticarette korsan kitaba üç çözüm

Yayıncılar Telif Hakları ve Lisanslama Meslek Birliği (YAYBİR) ve Eğitim Yayıncıları Meslek Birliği'nin (EĞİTİM YAYBİR) yürütücülüğünde düzenlenen 'e-Satış ve Dijital Yayıncılıkta Telif Hakları - Sorunlar ve Çözüm Önerileri' konulu online panel sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti.
 11 Mart 2021 07:59
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E-ticarette korsan kitaba üç çözüm

Yayıncılar Telif Hakları ve Lisanslama Meslek Birliği (YAYBİR) ve Eğitim Yayıncıları Meslek Birliği'nin (EĞİTİM YAYBİR) yürütücülüğünde düzenlenen 'e-Satış ve Dijital Yayıncılıkta Telif Hakları - Sorunlar ve Çözüm Önerileri' konulu online panel sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti. Panelde, dijitalleşme sürecinde ortaya çıkan sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı. e-ticaret siteleri üzerinde kitap satışı yapan bazı kişilerin korsan kitap sattığı, bu nedenle hem üreticinin, hem de sektörün mağdur olduğu ifade edildi.

YAYBİR ve EĞİTİM YAYBİR, bu organizasyonun yasadışı e-satışlara ve dijital korsana karşı verilen mücadeleye büyük katkı sağlayacağını kaydetti. YAYBİR Başkanı Mustafa Aksoy, konuyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, şunları söyledi: "E-satış sitelerinde kitap satışı amacıyla dükkan açmak isteyen kurum ve şahıslara yönelik, bu platformlara üç önerimiz var. Bunları uygulayabilirsek, sorunların daha kısa sürede algılanıp, çözüme kavuşacağına inanıyoruz. Sektör adına e-satış sitelerinden taleplerimiz, öncelikle satış yapmak isteyen kişilerin vergi levhası sıkı denetlensin, ikinci olarak da Telif Hakları Genel Müdürlüğü'nden alınmış geniş kapsamlı yayıncı ve kitapçı sertifikası talep edilsin. Üçüncü olarak da yayıncı meslek birliklerinden referans yazısı istensin. Bu üç aşama, sorunun çözümüne büyük katkı sağlayacaktır."
DHA
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