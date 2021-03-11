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Esnaf 'tekrar kapanmayalım' istiyor ama böyle olmaz!

İstanbul'daki bazı mekanlarda ne sosyal mesafeye ne de maskeye dikkat ediliyor. Kalabalık halde iç içe oturan insanlar virüs yokmuşçasına sigara içip tehlikeyi daha da artırıyor.
 11 Mart 2021 08:04
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Esnaf 'tekrar kapanmayalım' istiyor ama böyle olmaz!

Milliyet'ten Gökhan Kam'ın haberine göre: 'Kontrollü normalleşme' kapsamında kapılarını tekrar açarak bir haftadır müşteri ağırlayan kafe ve restoranlarda vaziyet kötü. İstanbul'un çeşitli bölgelerinde kademeli normalleşme kapsamında bir haftayı geride bırakan işletmelerdeki durumu yerinde gözlemledik. Bu kapsamda ilk durağımız kafe ve restoranların en yoğun olduğu ilçelerden biri olan Beşiktaş'tı. Beşiktaş Çarşı bölgesinde bazı kafelerde yoğunluk var, bazılarında sosyal mesafe sağlanamazken, insanlar iç içe oturmuş sohbet ediyor. En az 5-6 kişinin oturduğu masalarda sosyal mesafe kuralı hiçe sayılmış durumdaydı. Kafelerde maskeleri çenelerinde yanındakilerle sohbet edilirken, bazı masalarda da kalabalık şekilde sigara içiliyordu. Çarşı'da kafesi olan Mahmut Ekinci, "Mümkün oldukça herkesin dikkat etmesi lazım. Bu durumu daha iyiye götürmek gerekiyor. Kurallara uymalıyız" dedi. Kafelerin dolu olmasından dert yakınan Serap Yücel ise, "Bizim insanımız en ufak bir gevşemede durumu abartıyor. Kuralları boş veriyor. Kafelerde masalar arasında sözde bir mesafe var. Masalarda bir sürü kişi var kendi aralarında mesafe yok onu ne yapacağız. Tanıdıklar arasında yayılmıyor mu bu virüs. O yüzden açılmasa daha iyiydi" diye konuştu.

Maskesiz dip dibe

Beşiktaş'tan sonraki durağımız Beyoğlu'ydu. İstiklal Caddesi ve çevresindeki işletmeler az da olsa yoğundu. Eminönü ve çevresindeki mekanların bazılarında ise tüm uyarılara rağmen manzara pek iç açıcı değildi. Vatandaşlar restoranlarda dip dibe oturarak sosyal mesafe kuralını hiçe saymıştı.

Son durağımız Kadıköy'de de kafe ve restoranların yoğun olduğu bölgelerde durumun diğer bölgelerden farksız olduğu göze çarpıyor. Burada da bazı mekanlarda insanların dip dibe otururken, birçok kişi maskesiz sohbet ediyordu. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı bazı mekanlarda ise, saat 19.00'dan sonra da yeme-içme sürdü. İşletmeci Halil Çoban, "Açılmamız az da olsa işimize yaradı. Durumumuz kötüydü. Biz tüm tedbirlerimizi aldık. Kurallara uymayan müşterilerimizi uyarıyoruz. Sonuçta durumu kötüye giderse, tekrar kapanma bizim zarımıza. O yüzden herkesin kurallara dikkat etmesi lazım. En çok iş yapacağımız saat, 19'dan sonra kapanmamız kötü.

Kapanma saatinde 15 dakika önce müşterilere kapatacağımızı söylüyoruz" derken, Filiz Ayvaz da, "İyice sıkılmıştık, arkadaşlarımızla buluşamıyorduk. Kafelerin açılması iyi oldu. Her yer açıkken kafelerin kapanması zaten saçmaydı. Tabii ki kurallara uyuyoruz. Bir yere oturacağımız zaman açık alan olması ve masalar arasında mesafenin olmasına dikkat ediyorum" ifadelerini kullandı.

'Sevincimiz kursağımızda kalmasın'

Mevcut durum esnafları da tedirgin ediyor. Eminönü'nde lokanta sahibi Salih Yumlu, "Tekrar açılmamız sevindirici. Yalnız sevincimiz kursağımızda kalmasın. Cumartesi her yer çok kalabalıktı. İşlerimiz bir haftadır daha iyi. Bazı müşterilerimiz kalabalık geliyor uyarıyoruz. Kurallara uymak hepimizin yararına" derken Beyoğlu'nda restoran işleten Yılmaz Kara da, "Bu hafta güzel geçti. Tekrar müşterilerimize hizmet verebiliyor olmamız güzel. Fakat bunun devamını getirebilmemizin yolu kurallara uymaktan geçiyor. Durum şu an pek iyi görünmese de ümidimiz iyiye gitmesi. Yoksa hem sağlığımızdan hem de işimizden olacağız" ifadelerini kullandı.
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