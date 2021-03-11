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Görme engellilere yapay görüntü müjdesi

İsviçre'de geliştirilen yeni bir retina implant'ının, kaybolan görüş açısını bir ölçüde geri getirebileceği bildirildi. Lozan Federal Teknoloji Enstitüsü'nden (EPEL) mühendislerin geliştirdiği implant, retinadaki göz siniri hücrelerinin zarar görmesi nedeniyle görme engelli olan kişilere yapay bir görüntü sağlayabilir.
 11 Mart 2021 08:04
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Görme engellilere yapay görüntü müjdesi

Daily Mail'de yer alan habere göre EPEL Mühendislik Fakültesi'nden Diego Ghezzi, "Geliştirdiğimiz sistem elektrotlarla retina hücrelerinin uyarılması sayesinde görme engelli kişilere bir tür yapay görüş sağlamak üzere tasarlandı" dedi.

Bir santimetre genişliğindeki implant, gözün arkasındaki retinaya yerleştiriliyor. Akıllı gözlüğe yerleştirilen kamera, kullanıcının görüş açısını görüntülüyor ve elde edilen veriyi gözlüğün ucundaki mikrobilgisayara gönderiyor. Mikrobilgisayar veriyi ışık sinyallerine dönüştürüyor, bu sinyaller de retina implant'ındaki elektrotlara aktarılıyor.

Daha sonra 10 binden fazla elektrot retinayı uyarıyor, böylece kullanıcı görüntünün basit, siyah beyaz bir versiyonunu görebiliyor. Bu görüntü ışık noktacıklarından oluşuyor ve kullanıcıların şekilleri anlamak için bu noktacıkları yorumlamayı öğrenmesi gerekiyor.

Ghezzi, "Bu, gece gökyüzündeki yıldızlara bakıp belirli takımyıldızlarını öğrenmeye benziyor" diye konuştu.

İmplant henüz insanlar üzerinde denenmedi. Ancak mühendisler, klinik deneyler için onay bekleyen implant'ın özellikle sanal gerçeklik gözlüklerinde beklenen başarıyı sağladığını kaydetti.

Memurlar.Net
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