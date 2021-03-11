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Doktorlar uyardı: Kovid-19 hasar bırakıyor

İstanbul Tıp Fakültesi araştırdı. Koronavirüse yakalanıp 6 ay boyunca sırt ağrısı, halsizlik ve yorgunluk yaşayan hastalar var. Saç dökülmesi ve tat kaybı gibi şikayetler de var ama en büyük endişe pıhtı riski.
 11 Mart 2021 08:05
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Doktorlar uyardı: Kovid-19 hasar bırakıyor

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre: Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının görüldüğü günden bu yana 1 yıl geride kalırken, hastalığı atlatan bazı kişilerdeki kalıcı hasarlar henüz iyileşmiş değil. Sırt ağrısı, saç dökülmesi ve tat kaybı gibi şikayetlere ek olarak, ölümcü pıhtı riski de hastalığı geçirenleri endişelendiriyor.

Kovid-19'u atlatan kişilerde, virüsün kalıcı hasarlar bırakıp bırakmadığını inceleyen İstanbul Tıp Fakültesi 'Kovid-19 İzlem Merkezi'nden yansıyan son 1 yıllık veriler, iyileşen birçok kişinin risk altında olduğunu ortaya koydu. İlk 1 yılda elde edilen sonuçları Milliyet'e açıklayan merkez görevlisi Uzm. Dr. Huzeyfe Arıcı, "1 yıllık sürede 3 bin 500 hastanın verileri inceledik. Hastalığı geçiren bazı kişilerde haftalarca süren sırt ağrılarının yanı sıra, saç dökülmesi, tat ve koku farklılıkları algılama sorunu yaşandığını tespit ettik. Tat ve koku kaybının yanı sıra, bazı kişiler koku ve tatları farklı algılayabiliyorlar. 6 ay boyunca sırt ağrısı, halsizlik ve yorgunluk yaşayan hastalar olduğunu tespit ettik. Son 5 aylık dönemde 60 hastamızda Kovid-19'un neden olduğu pıhtı riskini tespit ederek, bu kişilere özel tedavi uyguladık. Kovid-19'u atlatan bazı kişiler, 1 ay sonra nefes darlığı ve bacakta şişlik şikayetiyle merkeze başvuruyor. Tıbbi görüntüleme cihazları ile damarlarda pıhtılaşma görüp gereken müdahaleyi yapıyoruz. Hastalığı atlatanların yüzde 10'luk kısmında ishal şikayetinin devam ettiğini, yüzde 15'lik kısmında ise saç dökülmesi yaşandığını, yüzde 20 oranında ise göğüs ağrısı, nefes darlığı gibi şikayetinin birkaç ay boyunca devam ettiğini tespit ettik. Hastalığı atlatanların yüzde 5'lik kısmı 14 günlük sürede iyileşse bile 3 ay sürebilen tat ve koku kaybı yaşayabiliyor" diye konuştu.

Kalbe dikkat

Hastalığı atlatan bazı kişilerdeki kalp enzimlerinin ve pıhtılaşma değerlerinin halen yüksek çıktığını dile getiren Dr. Arıcı, şu değerlendirmeyi yaptı; "Virüs kalpte hücre infiltrasyonu ve iltihaplanmaya kadar giden bir süreç yaratabiliyor. Pıhtılaşma komplikasyonları nedeniyle bir müddet kan sulandırıcı tedaviler veriliyor. Tedavisi bitmiş, yatırılarak veya ayakta izlenmiş hastaların bağışıklık durumlarını kontrol etmek, şikayetlerini değerlendirmek amacıyla belli periyotlarda kontrole çağırıyoruz. Hastalığı atlatanlara çeşitli tahlil ve tetkikler yapılarak kalıcı bir hasar oluşturup oluşturmadığı önümüzdeki süreçte anlamış olacağız. Bazı yayınlarda akciğer, karaciğer, kalp ile ilgili sorunların uzun döneme taşınıp taşınmayacağıyla ilgili soru işaretleri var."
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