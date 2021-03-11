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'Deniz topunda sona geldik'

MKE Genel Müdürü Akdere, Meclis'te çalışmalarına ilişkin bilgi verirken milli gemilerin vurucu gücü olan 76 mm deniz topu geliştirme projesinde son aşamaya geldiklerini açıkladı
 11 Mart 2021 08:13
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'Deniz topunda sona geldik'

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre: Türkiye, Doğu Akdeniz ve Karadeniz başta olmak üzere petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerini aralıksız sürdürürken, gemi platformlarının güvenliğini sağlamak için harekete geçti.

Makina Kimya Endüstrisi (MKE), platformların saldırılara karşı güvenliğini sağlamak amacıyla Yakın Hava Savunma Sistemi hazırlıyor. MKE Genel Müdürü Yasin Akdere, Yakın Hava Savunma Sistemi'yle başta güdümlü mermiler olmak üzere havadan karaya füzeler, seyir füzeleri, insansız hava araçları, uçaklar ve helikopterlere karşı hava savunmasının yapılabilmesinin hedeflendiğini kaydetti. Akdere, milli silah gemisi MİLGEM'in vurucu gücü olan 76 mm deniz topu geliştirme projesinde son aşamaya geldiklerini açıkladı.

Akdere, NATO standartlarında üretim yaptığını belirterek deniz topu projesinde gelinen aşamayı şöyle anlattı: "8.5 ton ağırlığında ve 16 kilometre menzile sahip, milli savaş gemisi MİLGEM'in vurucu gücünü oluşturan 76. mm deniz topu geliştirme faaliyetlerinde de son aşamaya geldik... Doğu Akdeniz ve Karadeniz'de yoğun petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerinin sürdürüldüğü bir dönemde, gemi platformlarının savunması için yerli ve milli imkanlarla proje geliştirildi ve dışa bağımlılık ortadan kalkacak."
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