İngiltere'de kadınların yüzde 80'i kamusal alanda cinsel tacize uğradığını belirtti
|11 Mart 2021 08:13
|+Aa- Yazdır
İngiliz Guardian gazetesinde yer alan haberde, Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Çalışmaları Birimi Birleşik Krallık Ofisinin (UN Women UK), "Güvenli kamusal alan istiyoruz" kampanyası kapsamında araştırma şirketi YouGov'a yaptırdığı anketin sonuçları paylaşıldı.
Buna göre, yaşları 18-24 arasında değişen kadınların yüzde 97'si, tüm yaşlardaki kadınların ise yüzde 80'i kamusal alanda cinsel tacize uğradığını belirtti.
Kadınların yüzde 96'sı yaşadıkları cinsel taciz olaylarını yetkililere bildirmediklerini, yüzde 45'i ise bildirseler de bir şeyin değişmeyeceğini kaydetti.
Haberde görüşlerine yer verilen UN Women UK yöneticisi Claire Barnett, kadınların yaşadığı bu sorunun bir insan hakları krizi olduğuna dikkati çekerek, genç kadınların nesne olarak görülmemek veya saldırıya uğramamak için davranışlarını sürekli değiştirdiğini, yaşlı olanların ise karanlıkta ya da kış aylarında gündüz vakti evden çıktıklarında ciddi güvenlik kaygıları taşıdığını belirtti.
Barnett, diğer ülkelerde yapılan araştırmalarda sonuçların İngiltere'ye oranla daha olumlu çıktığına işaret ederek, "Bizdeki sorun şu ki Birleşik Krallık olarak ileri seviyede olduğumuzu düşünüyoruz. Bu nedenle kadınlara yönelik taciz veya şiddet olaylarıyla ilgilenmeyi unutuyoruz." ifadesini kullandı.
"Everyday Sexism Project" adlı derneğin kurucusu Laura Bates da kadınların sisteme güven duymadığını vurguladı.
Bates, İngiltere'de sokakta tacize uğrayan bir kadının "bulvar gazetelerinde aşırı tepki veren bir tip olarak" suçlandığının ve kadınların bundan dolayı taciz vakalarını bildirdiklerinde ciddiye alınmadıklarını düşünmelerinin "normal" olduğunu ifade etti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|ABD'de 1.9 trilyon dolarlık destek paketi onaylandı
10 Mart 2021 23:43
|IKBY'den skandal pula ilişkin açıklama: Bastırma planı onaylanmadı
10 Mart 2021 21:21
|İngiliz mutasyonu diğer mutasyonlardan daha ölümcül
10 Mart 2021 18:57
|Çocuklar neden koronadan daha az etkileniyor? İşte nedeni
10 Mart 2021 16:56
|Koronaya yakalanan Esad ile eşi, Moskova'da tedaviye alındı
10 Mart 2021 16:27
|Kovid-19'la dalga geçen Tanzanyalı liderin Kenya'da virüs tedavisi gördüğü iddia edildi
10 Mart 2021 10:54
|Ermenistan Başbakanı, Genelkurmay Başkanı'nın görevden alınmış sayıldığını açıkladı
10 Mart 2021 10:35
|İsrail Enerji Bakanı Steinitz: Türkiye ile iş birliğine hazırız
10 Mart 2021 07:13
|Dünyada 115 ülkede 312 milyon doz Covid-19 aşısı yapıldı
09 Mart 2021 21:36
|Biden, Savunma Bakanı'nın adını unuttu
09 Mart 2021 13:58