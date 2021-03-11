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İstanbul'da çocuklara kemerli saldırı
İstanbul Küçükçekmece'de kaldırımda oturan 3 çocuğun yanına yaklaşan kimliği belirsiz bir kişi çocuklara kemerle saldırdı. Çocuklar, saldırganın elinden koşarak kaçtı
|11 Mart 2021 08:29
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İstanbul Küçükçekmece'ye bağlı İnönü Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kaldırımda oturan 3 çocuk bir anda yanlarına gelerek kemerini çıkaran saldırganın saldırısına uğradı.
İlk olarak kısa bir süre ne olduğunu anlamaya çalışan çocuklar şahsın kemerini çıkardığını görünce kaçıp olayı ailelerine anlattılar.
Çocuklardan birinin haber vermesiyle olay yerine gelen çocuğun amcası saldırganı yakaladı. Saldırgana neden çocukları kemerle kovaladığını soran çocuğun amcası, saldırganın kendisine çocukların arabasının camını kırdığını ondan kovaladığını ve polis çağıracağını söyledi ve aniden kaçarak izini kaybettirdi.
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