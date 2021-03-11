Piyasalar nefes alacak
|11 Mart 2021 08:37
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Borsa, emtia derken yurt içinde dolar 7.80 TL'ye kadar yükseldi. Panik alımların
ertesinde ABD piyasalarında sakinleşmenin de etkisi ile kur yeniden 7.61 TL'ye
gevşedi.
Milliyet'ten Zeynep Aktaş'ın haberine göre:
Dolarda 7.54 TL'nin üzerinde 8.05 TL hedefiyle pozisyonlar korunuyor. Merkez Bankası'nın toplantısına kadar biraz daha sakin bir seyir yaşanabilir.
Gerek yerli gerekse yabancı kurumlar, enflasyon ve kur hareketlenmesinden dolayı
faizde artış beklentisine girdi. TCMB'den 100 baz puanlık faiz artışı bekleniyor.
Tahminler nasıl?
TCMB 18 Mart'ta toplanacak. Fed toplantısı ise bir gün önce yapılacak. Her iki merkez bankasının kararı da yakından izlenecek. Faiz kararına kadar piyasalarda bekle - gör eğilimi hakim olacak.
Yatırım kuruluşu Credit Suisse, ABD tahvil faizleri ve dolar endeksinin istikrar
kazanmasının tek başına dolar/TL paritesinde güçlü aşağı yönlü hareket yaratmayacağı
yönünde değerlendirmede bulundu.
Sinyal gerek
Dolar/TL paritesi için TCMB'nin 18 Mart toplantısı öncesi çok sayıda seçenek görüldüğü belirtilen raporda, "Paritenin 7.45'in altına güçlü sarkması için TCMB'den mevcut faiz beklentisini değiştirecek net sinyal gerek" yorumu yapıldı.
TCMB'nin gelecek haftaki toplantısında 200 baz puan ya da üzerinde bir faiz
artışı sinyali vermesi halinde paritenin 7.30 - 7.40 seviyelerine inebileceği
belirtildi.
Büyüme beklentisi olumlu
Türkiye ile ilgili büyüme tahminleri güncellenmeye devam ediliyor. OECD, 2021 dünya büyüme beklentisini yüzde 5.6'ya çıkarırken, Türkiye için büyüme beklentisini iki katına yükselterek yüzde 2.9'dan yüzde 5.9'a revize etti. Kurum, Hindistan ve Türkiye için emtia fiyatlarının seyrinin enflasyonu tetikleyebileceğini dile getirdi.
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