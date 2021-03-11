Saç ekimi nedir? HERMEST saç ekimi yetkilileri anlatıyor

Saç ekiminde Türkiye'nin en köklü kurumları arasında yer alan HERMEST, Saç ekimi nedir nasıl yapılıyor tüm ayrıntıları ile açıklıyor

Saç ekimi, saçların döküldüğü veya seyrekleştiği bölgeye saç transferi yapmak için yapılan bir tür mikro ameliyattır. Bu işlemde temel olarak, kafa derisinin saçlı bölgesinden ya da vücudun başka yerlerinden alınan saçlar, eksik olan bölgeye transfer edilir. Bu işlem, kadınlar için de erkekler için de uygundur. Fakat yoğun dökülmeler ve kellik genellikle erkeklerde yaşanır. Bu yüzden erkekler daha sık tercih eder.

Her insan hayatının bir döneminde, çeşitli nedenlerle saç dökülmesi yaşar. Fakat bazen, kafa derisinin açığa çıktığı, yoğun saç kayıpları yaşanır. Kadınların yüzde 50'si, erkeklerin yüzde 60'ı bir tür saç dökülme problemi ile karşılaşır. Bu durumun nedeni bazı eksiklikler, hastalıklar, kazalar ya da genetik faktörler olabilir. Buna neden olan, tedavi edilmesi gereken bir durum yoksa saç ekimi kalıcı ve etkili çözümler sunan bir yöntemdir.

HERMEST saç ekimi yetkilileri; "Saç ektirmeden önce mutlaka saç dökülmesi probleminin nedenleri analiz edilmelidir "

Saç Ekimi Nasıl Yapılır?

Saç ekimi, saç köklerinin bir yerden alınıp başka bir yere nakledilmesiyle yapılır. Saç ekimi veya nakli için uygulanan yöntemler 1939'dan bu yana birçok değişime uğramıştır. Bu gün güvenilirliği kabul gören ve en iyi sonuçların alındığı tekniklerden biri FUE (foliküler ünite ekstraksiyonu) tekniğidir.

Saç ekimi için genellikle başın arka ve yan bölgesinden saç kökleri alınır ve saçın eksik olduğu yerlere aktarılır. Bu alanın sıklıkla tercih edilmesinin nedeni, bu bölgedeki saçların dökülmelere karşı diğerlerinden daha dayanıklı olmasıdır.

Bu işlemlerin ameliyathane ortamında, yapılması gerekir. Aksi takdirde gerekli sterilize ortam sağlanamaz. Saç ekiminden önce kök alınacak bölge tıraş edilir. İşleme başlarken saç köklerinin alınacağı bölge lokal anestezi ile uyuşturulur. Böylece işlem sırasında acı hissetmezsiniz.

Saç folikülleri uyuşan bölgeden teker teker çıkarılır. Bu alanlardaki küçük kırmızı izleri ilk zamanlarda fark edersiniz. Ardından cerrah saç eksikliği olan bölgenin derisine küçük delikler açar ve saç köklerini bu deliklere yerleştirir. Saç kökleri teker teker çıkarılıp ekildiği için işlem çok hızlı tamamlanmaz. Kaç folikülün ekileceğine göre süre değişse de 4-10 saat arası devam edebilir. Bazen saç ekiminin seanslara bölünmesi gerekebilir. Ekme işlemi bittikten sonra bölge bandajla kapatılır.

Saç Ekimi Sonrası

Ameliyattan sonra bandajınız çıkarılır. Eğer bölgede şişlik varsa bunu azaltmak için enjeksiyon yapılabilir. Sonraki günlerde ağrı hissetmemeniz için size ağrı kesici reçete edilebilir. Ayrıca, bölgenin enfeksiyon kapmaması için de antibiyotik reçete edilir. Şişliği azaltmak için antienflamatuar ilaçlar da tercih edilebilir. Özellikle antibiyotiği kullanırken saat aralıklarından, düzenli kullandığınızdan ve erken bırakmadığınızdan emin olmanız önem taşır. Bunlara ek olarak saç büyümesini hızlandıracak ek ilaçlar da gerekirse verilebilir.

HERMEST Saç Ekimi Dikkat Edilmesi Gerekenler Konusunda Uyarıyor!

HERMEST saç ekimi yetkilileri mükkemel bir sonuç için sadece başarılı bir operasyonun yeterli olmadığına dikkat çekiyor. Saç ekimi sonrasındaki bakım da saç ekimi sonucunun etkileyen önemli bir ekten olduğunu vurgulamakta.

Saç ekimi tamamlandıktan sonra saçlar hemen uzamaya başlamaz. Ayrıca, saç kökü alınan bölgenin de iyileşmesi gerekir. İyileşme sırasında enfeksiyon gibi sorunlar yaşamamak için aşağıdaki hususlara dikkat etmeniz önerilir:

. Saçlarınızı yıkamak, bölgeye su değdirmek için birkaç gün bekleyin. Aksi takdirde enfeksiyonlar için ortam hazırlamış olursunuz ve iyileşme gecikir.

. Üç gün içinde normal günlük aktivitelerinize dönebilirsiniz. Fakat yine de ekim yapılan bölgeyi korumaya dikkat edin.

. Kafa derinize veya saçlarınıza üç hafta boyunca tarak ya da fırça gibi şeyler değdirmeyin.

. Başınıza şapka takmayın ve bölgeye atkı, boğazlı kazak gibi giysilerin değmediğinden emin olun.

. Ufak tefek saç dökülmeleri görebilirsiniz. Bu normaldir fakat belirgin bir sorun varsa doktorunuza başvurun. Saçlarınızın birbiriyle uyumlu şekilde çıktığını görmek için birkaç ay beklemeniz gerekir.

Kaynak: hermest.com.tr/sac-ekimi/