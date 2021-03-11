Yaşlı kadının 1 milyonunu dolandırdılar, yetmedi evini satmaya kalktılar
|11 Mart 2021 10:34
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İstanbul'da kendilerini polis olarak tanıtarak telefonla aradıkları 72 yaşındaki A.N.G'yi 1 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Polise başvuruda bulunan A.N.G., 4 Mart'ta kendisini polis olarak tanıtan bir kişinin, ev telefonunu arayarak banka hesabındaki parasının yurt dışına transfer edilmek istendiğini, son anda durumu engellediklerini, kendisiyle iş birliği yapmasını istediğini aktardı.
Bankayı arayıp hesabındaki 1 milyon lirayı çekeceğini söyleyen A.N.G., ertesi gün bankadan çektiği parayı bir poşete koyarak kendisine belirtilen Kağıthane Hürriyet Mahallesi'nde bir kişiye parayı verdikten sonra dolandırıldığını anlayıp durumu polise bildirdi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olaya ilişkin çalışma başlattı.
A.N.G'yi 7 Mart'ta tekrar arayan şüpheliler, yaşlı kadına evini de sattırmaya çalışması üzerine polis ekipleri, dolaylı müzakere yürüttü.
Polisin yönlendirmesiyle teklifi kabul eden yaşlı kadın, bir gün sonra şüphelilere sattığı evin parasını Beşiktaş'ta belirledikleri adreste teslim edeceğini bildirdi.
Buluşma noktasında önlem alan polis, içi boş poşeti teslim alan 3 kişiyi suçüstü yakaladı. Şüpheli Erdal A. (20), Halil A. (27) ve Yakup A. (20) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.
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