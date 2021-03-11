1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

AYM: Devletin yaşam hakkı yükümlülüğü ihlal edildi

Anayasa Mahkemesi (AYM), 2007'de İstanbul'da gözaltına alınan ve karakolda polis kurşunuyla yaşamını yitiren Nijerya doğumlu Festus Okey hakkında verdiği "yaşam hakkının ihlali" ve 80 bin lira tazminat ödenmesi kararının gerekçesini açıkladı
 11 Mart 2021 09:20
+Aa- Yazdır
AYM: Devletin yaşam hakkı yükümlülüğü ihlal edildi

Resmi Gazete'de yayımlanan gerekçeli kararda, atış mesafesinin belirlenebilmesinin tek yolunun, merminin girdiği gömlek üzerinde bir inceleme yapılması olduğuna, gömleğin kaybolması nedeniyle kesin bir değerlendirme yapılamadığına dikkat çekildi.

Silah üzerinde ölen kişiye ait vücut izi incelemesi yapıldığına ilişkin herhangi bir bilgi ya da belgeye de rastlanmadığı kaydedilirken, Festus Okey'in kardeşi Tochukwu Gamaliah Ogu'nun davaya katılma talebinin reddedildiği hatırlatılarak şu tespit yapıldı: "Mahkeme, başvurucunun davaya katılması talebini kabul etmemekte ısrarcı olarak meselenin yeniden Yargıtay önüne taşınmasına, bu şekilde sürecin toplamda yaklaşık sekiz yıl uzamasına sebebiyet vermiştir. Olayın üzerinden yaklaşık on dört yıl gibi bir süre geçmesine rağmen mesele halen ilk derece mahkemesinin önündedir. Kamu gücünün kontrolü altında tutulan bir kişinin devletin bir görevlisi tarafından öldürüldüğü olayda devletin yaşam hakkı kapsamındaki maddi ve usule ilişkin yükümlülükleri ihlal edilmiştir."
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
AYM'den mahkemeye erişim hakkının ihlali kararı
10 Mart 2021 15:25		 AYM'nin siyasi parti mali denetimleri Resmi Gazete'de yayımlandı
09 Mart 2021 09:22
AYM, Nükleer Düzenleme Kurumu KHK'sının bir çok hükmünü iptal etti
09 Mart 2021 08:07		 AYM'den, doçentlik başvurusunun iptaline dair karar: Önce OHAL Komisyonuna başvurulmalı
08 Mart 2021 11:14
AYM, HDP'li Irmak'ın başvurusunu reddetti
05 Mart 2021 14:15		 İdare hatası sebebiyle yüksek lisans diploması iptal edilen aday için önemli karar
05 Mart 2021 10:16
Anayasa Mahkemesi'nden 'yaşlılık aylığı' kararı
03 Mart 2021 12:55		 AYM'den toplu iş sözleşmesindeki dayanışma aidatıyla ilgili çok önemli karar
03 Mart 2021 12:26
AYM'den üç parti için suç duyurusu
03 Mart 2021 08:08		 Anayasa Mahkemesi 9 yılda 236 iptal davasını sonuçlandırdı
01 Mart 2021 13:32
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:14 - Berat Albayrak'a yeni görev verilecek iddiası10:11 - Erzurum ve Kars'ta 46 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor10:09 - Bakan Varank açıkladı...Artık Türkiye'de üretilecek10:08 - Borsa güne yükselişle başladı10:03 - Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü Trabzon'da yakalandı10:00 - YÖK, liyakat platformunun aktif kullanılmasını istedi
09:53 - Ankara Kalesi'ne 'Love Erdoğan' görseli yansıtıldı09:51 - Korona kahramanlarından çağrı: Gelin Türkiye'yi maviye boyayalım09:49 - 'Kulak mantarına karşı gözünüzü dört açın' uyarısı09:48 - Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı09:46 - E-satışlarda kuruluşların yükümlülükleri düzenlendi09:38 - Zonguldak'ta silahlı saldırıya uğrayan maden işçisi öldü
09:36 - Borsaya ilk elektronik para şirketi geliyor09:35 - Dolar güne düşüşle başladı09:34 - Kürdan eline battı ölümden döndü09:32 - Türk Youtuber Amerika'da da vergi verecek09:31 - HDP'de 'İkinci katta oturan dayı' itirafı
09:30 - İçişleri Bakanlığı'ndan 'tematik denetim' açıklaması
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Yeni ekonomi paketinde kamuda tasarruf var
'Sıfır otoda çip krizi... İkinci el piyasasında fiyatlar yükselecek'
AK Parti'nin yeni seçim yasası hazır! Baraj netleşti
Mühendis ve veteriner hekimler, HES kodu sorgulamasında görevlendirilebilir mi?
Z kuşağının meslek tercihi SEO'luk
Böbrek hastalıklarında patlama yaşanabilir
Kürdan eline battı ölümden döndü
Meteoroloji uyarıları ardı ardına yaptı...Kar, yağış, çığ, rüzgar
Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren 'torba kanun teklifi' Meclis'ten geçti
Tunceli Belediyesi'nden 'ihalesiz çalışma' kararı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
cimcime 1
rüzgar esti hamile kaldım diyen kadın 2
zula 4
Zökem 1
hocanın dediğini yap yaptığını yapma 5
yağ satarım bal satarım 1
nivea 1
pandemi döneminde bıkkınlık veren şeyler 4
yeşil mercimek 2
damacana 1
SON İLANLAR
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Nebioğlu Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Geçici 12 İşçi Alacak
Sivas Ulaş SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Kocaeli Kartepe Temizlik Geçici 25 İşçi Alacak
Kırşehir Termal Turizm 1 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Eğitim Hizmetleri 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam