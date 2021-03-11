AYM: Devletin yaşam hakkı yükümlülüğü ihlal edildi

Resmi Gazete'de yayımlanan gerekçeli kararda, atış mesafesinin belirlenebilmesinin tek yolunun, merminin girdiği gömlek üzerinde bir inceleme yapılması olduğuna, gömleğin kaybolması nedeniyle kesin bir değerlendirme yapılamadığına dikkat çekildi.

Silah üzerinde ölen kişiye ait vücut izi incelemesi yapıldığına ilişkin herhangi bir bilgi ya da belgeye de rastlanmadığı kaydedilirken, Festus Okey'in kardeşi Tochukwu Gamaliah Ogu'nun davaya katılma talebinin reddedildiği hatırlatılarak şu tespit yapıldı: "Mahkeme, başvurucunun davaya katılması talebini kabul etmemekte ısrarcı olarak meselenin yeniden Yargıtay önüne taşınmasına, bu şekilde sürecin toplamda yaklaşık sekiz yıl uzamasına sebebiyet vermiştir. Olayın üzerinden yaklaşık on dört yıl gibi bir süre geçmesine rağmen mesele halen ilk derece mahkemesinin önündedir. Kamu gücünün kontrolü altında tutulan bir kişinin devletin bir görevlisi tarafından öldürüldüğü olayda devletin yaşam hakkı kapsamındaki maddi ve usule ilişkin yükümlülükleri ihlal edilmiştir."