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Çukurova bölgesel havalimanı cazibe merkezi haline gelecek

Tüm dünya Kovid-19 salgını nedeniyle yatırımlarını durdururken Türkiye bu süreçte yatırımlarından hız kesmedi. Bu yatırımlar arasında yer alan ve Adana ile Mersin'e katma değer olacak "Çukurova Bölgesel Havalimanı" tamamlandığında bölgeyi havayolu taşımacılığında kavşak haline getirecek.
 11 Mart 2021 09:21
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Çukurova bölgesel havalimanı cazibe merkezi haline gelecek

Çukurova Havalimanı üstyapı tesislerinin Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli çerçevesinde yaptırılması, havalimanının işletilmesi ve devri ihalesinin sonucu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından bir süre önce onaylanmış, ihaleyi Favori İşletmecilik AŞ kazanmıştı.

Kozuva Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva,

Çukurova Bölgesel Havalimanının bölgeye değer katacağını ifade etti.

Bu havalimanın Adana ve Mersin'in dünyaya açılan kapısı olacağına işaret eden Kozuva, "Söz konusu havalimanı, Çukurova'yı hava yolu taşımacılığında önemli bir kavşak haline getirecek. Çukurova Havalimanı, hem bölgenin hem de ülkemizin bütünsel kalkınmasına büyük katkı sağlayacak. Yatırımların önünü bu dönemde bile kapatmayan, aksine birbiri ardına açılışlara imza atan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu ile Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfi Elvan'ın bu adımlarda katkısı çok büyük. Ülkemiz adına teşekkürü borç biliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

-"Çukurova zaten bereketli bir bölge, biz bu bereketi uçuracağız"

Süleyman Kozuva, Çukurova'nın çok bereketli bir bölge olduğunu hatırlatarak, "Havalimanımızın yapımı devam ederken istihdam sağlıyoruz. Yatırımımız tamamlandıktan sonra da vatandaşımıza iş olmaya, aş olmaya devam edeceğiz. Bu havalimanının tamamlanması sonrasında bölgesel hub olarak hizmet vermesi de gündeme gelebilir. Çukurova zaten bereketli bir bölge, biz bu bereketi uçuracağız. Çukurova'nın bereketi hem ülkemize hem de bölge insanına kazandıracak." görüşünü paylaştı.

Havalimanının tamamlanması sonrasında bölgede hem turizm hem de ekonomik anlamda önemli gelişmelerin yaşanacağına işaret eden Kozuva şu ifadeleri kullandı:

"Çukurova Bölgesel Havalimanı projemiz aynı zamanda hem doğa hem de hayvan dostu olacak. Havalimanının içinde çok sayıda endemik bitkimiz olacak. Güvenliğimizi sağlayacak olan hayvan dostlarımızı da biz şirket olarak kendimiz eğiteceğiz. Doğa ve hayvan dostu havalimanımız açıldığında tüm misafirlerimizi ağırlamayı dört gözle bekliyoruz."

-"Hedefimiz zamanından önce havalimanımızı hizmete alabilmek"

Projenin normal seyrine göre 30 ayda tamamlanacağını anımsatan Kozuva, "Ülkemiz için her stratejik olan projede Sayın Cumhurbaşkanımız yatırımın planlanandan daha önce bitirilmesini istiyor. Biz de bu projeksiyonu dikkate alarak 7/24 esasına göre dur durak bilmeden çalışacağız. Hedefimiz zamanından önce havalimanımızı hizmete alabilmek." dedi.

-Havalimanına tren hattı da bağlanacak

Kozuva, Çukurova Bölgesel Havalimanının bölgeyi Ortadoğu'nun ticaret merkezi haline getireceğini dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Havalimanımız demiryolu ile de entegre olarak hizmet verecek. Tren yolu bağlantısı da ticaretin yolunu ziyadesiyle açmış olacak. Hem stratejik konum hem de tren yolu bağlantısı ile Türkiye'nin Ortadoğu ülkelerine e-ticaretini de bu havalimanından rahatlıkla yapabileceğiz."

Memurlar.Net
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