HDP'de 'İkinci katta oturan dayı' itirafı
|11 Mart 2021 09:31
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Son dakika... Lice'nin Yalımlı Köyünde 4 ay önce öldürülen terör örgütünün sözde Özel güç sorumlusu Müzeyyen Aydınlı'nın üzerinde terör örgütü PKK'nın 20 yıllık arşivinin bulunduğu şifreli hafıza kartı bulundu.
HAFIZA KARTIN ŞİFRESİ KIRILDI
Şifreleri kırılarak çözümü yapılan hafıza kartında terör örgütünün uyuyan hücrelerinden Çektar kod adlı M.S'nin kişisel bilgileri, özgeçmiş raporu ile silahlı terörist kıyafetli fotoğrafları tespit edildi.
ŞEHRE GÖNDERMİŞLER!
Teröristin kalaşnikof, tabanca, sabotaj eylemlerinde kullanılmak üzere oto alarm sistemi, uzaktan kumandalı zamanlayıcı, telefon devresi eğitimleri ile birlikte ideolojik eğitim aldıktan sonra şehir merkezine gönderildiği belirlendi.
HDP İL BİNASININ İKİNCİ KATINDA OTURAN DAYI
Yakalanan terörist sorgusunda örgüte HDP Diyarbakır il binasından katıldığını belirterek, "Ele geçen bilgiler ve fotoğraflar bana aittir. Ailevi sorunlarım vardı.
Örgüte katılmaya karar verince İstanbul Sultanbeyli HDP il binasında Dicle adlı kadın bana Diyarbakır İl binasından katılım yapabileceğimi söyledi. Kocaeli Gebze'den otobüsle Diyarbakır'a geldim.
"İKİNCİ KATTAKİ DAYI!"
HDP İl binasının nerede olduğunu sordum. Binaya girer girmez karşılaştığım ilk kişiye PKK'ya katılmak için geldiğimi söyledim. O da beni binanın ikinci katında odası bulunan Dayı diye hitap ettikleri kişinin yanına götürdü.
Dayı telefonla taksi çağırdı ve Lice'ye gittik. İlk günden itibaren pişman oldum" dedi. Diyarbakır Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede M.S'nin 10 yıl hapisle cezalandırılması istendi.
Özgür Cebe
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