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Dolar güne düşüşle başladı

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları,
 11 Mart 2021 09:35
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Dolar güne düşüşle başladı

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları7,48907,4900
Avro8,92808,9290
Sterlin10,390010,4400
ANKARA
ABD Doları7,46007,5200
Avro8,90008,9600
Sterlin10,340010,5400
Anadolu Ajansı
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