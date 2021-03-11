Borsaya ilk elektronik para şirketi geliyor

Turk Finansman AŞ Genel Müdürü Gökhan Ertürk yeni nesil finansman modeli olarak çıktıkları yolda Türkiye'nin ilk dijital bankası olmayı hedeflediklerini dile getirerek Param markasıyla kart ve pos hizmetleri verdiklerini ve 2021 yılında Param grubunda halka arza hazırlandıklarını açıkladı. Ertürk, Turk Finansman AŞ olarak ParamKredi markasıyla e-ticaret siteleri ve aynı zamanda meslek grupları için yeni nesil bir finansman modeli olduklarını dile getirerek "Türkiye'nin ilk dijital kredisiyiz. ParamKredi'yi kullanmak için bir banka müşterisi olmanız gerekmiyor" dedi. Türkiye'de kişi başı 3 kredi kartı olmak üzere toplam 74 milyon kredi kartı bulunduğunu söyleyen Ertürk, Turk Finansman AŞ'nin Turk Holding şirketlerinden biri olduğunu söyleyerek Turk Elektronik Para AŞ'nin Türkiye'deki ilk elektronik para lisansını alan ve yıllardır sektörünün yenilikçi, öncü ve en önemli oyuncularından biri konumunda olduğunu belirtti.

2020'de 20 milyon TL kredi hacmine ulaştı

Kullandıkları modeli oluşturabilmelerini sağlayan, Açık Bankacılığa uyumlu Türkiye'de bir ilk olan Public API sistemi olduğunu kaydeden Ertürk, ParamKredi'nin adeta POS'a entegre olmak gibi kolay bir şekilde kredi vermeyi mümkün hale getirdiğini söyledi. ParamKredi lansmanını geçen yılın ekim ayında yaptıklarını dile getiren Ertürk, şöyle konuştu: "2020 yılında 80 milyon TL başvuru aldık ve 20 milyon TL kredi hacmine ulaştık. Uyap Destek kredisi rekor seviyede ilgi gördü. Mikro işletmeleri ve esnafın dijitalleşmesine destek olan, tahsilatlarını kolayca yapabilmesi için ihtiyacı olan Yazarkasa POS'larını 36 ay taksitle alabilmesine imkan veren projemizi iş ortağımız Ödeal ile birlikte hayata geçirdik. Ve 2020 yılının son 1,5 ayında 185 adet işletmeye 750 bin TL finansman desteği sağladık."

Halka arz geliri Param'ı büyütecek

Param markasıyla ParamKart, ParamPOS hizmetlerini verdiklerini belirten Ertürk, "Aslında bu iki şirketimizin faaliyetlerini tek bir marka altında toplayarak, mevduat toplamanın haricinde biz bugün sanki bir dijital banka gibi hizmetler sunabiliyoruz. Bildiğiniz gibi Türkiye'de henüz dijital bankacılık lisansı yok ancak Param olarak bu lisansı alabilecek altyapılarımızı oluşturmuş durumdayız. Türkiye'nin ilk dijital bankası olma yolunda ilerliyoruz. Diğer yandan 2021, Param Grubu olarak da birçok gelişmeye konu bir yıl olacak. Bunun ilk adımı olarak halka arz çalışmalarının başladığını ön bilgi olarak paylaşabiliriz. Borsa İstanbul'da ilk işlem gören elektronik para şirketi olması açısından yalnızca kendi grubumuz olarak değil, sektör adına da önemli bir adım. Halka arzdan elde edilecek kaynağın yine Param'ı büyütecek yatırımlarda kullanılacak olması da 2021 yılı büyüme stratejimizi destekliyor" dedi.

Hedef 1.5 milyar TL finansman sağlamak

ParamKredi projesinde 2021 yılında yeni iş işbirlikleri planladıklarını vurgulayan Ertürk, büyüme planlarının otomotiv harici tüketici finansmanı alanında gelecek üç yıl içinde 1.5 milyar TL finansman sağlayarak pazardan yüzde 10 pay almak olduğunu kaydetti. Son bir yılda uzaktan kimlik doğrulama, mesafeli sözleşme gibi önemli konularda düzenlemelerin hayata geçirildiğini dile getiren Ertark, "Özellikle yeni kanun ve düzenlemeler ile e-ticaret siteleri üzerinden gelecek başvuruların dijital kredi olarak değerlendirilecek olmasıyla 2021 yılındaki işlem hacimlerimiz pozitif yönde artacak. Bankalar ve finansal kuruluşların tamamını etkileyecek düzenlemelerin hayata geçmesiyle iş yoğunluğu ve kendini sürekli yenileme noktasında 2020'nin üstünde hızlı bir yıl geçireceğiz" dedi.

Şebnem TURHAN