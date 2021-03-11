YÖK, liyakat platformunun aktif kullanılmasını istedi

Ülkemizde doktoralı insan kaynağının Türk yükseköğretim sisteminde daha şeffaf ve liyakat odaklı istihdamına imkan sağlamak amacıyla geçtiğimiz günlerde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından YÖK Akademik Kariyer-Liyakat Platformu hayata geçirilmişti.

Bu kapsamda, söz konusu projenin uygulanabilirliğini arttırmak, şeffaflığa ve kişiye özel alımlara imkan vermek amacıyla, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nde düzenleme yapılarak öğretim üyesi ilanlarının özel şartlarında adaylara ait tez/uzmanlık tezi adlarının bir kısmı veya tamamı yazılamayacağı gibi ilanın özel koşulunda belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara da yer verilemeyeceği hüküm altına alındı.

Ayrıca, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından üniversitelere yazı gönderilerek, yükseköğretim kurumlarının mevcut bölüm ve anabilim dallarındaki öğretim üyesi eksikliklerini bu imkandan yararlanarak tamamlayabilecekleri, YÖK Akademik Kariyer-Liyakat platformuna üniversiteler tarafından çağrı ve ilan girişi yapılması, Türk yükseköğretim sisteminin kalite ve liyakat odaklı ilerlemesi için büyük önem arz ettiği, Yükseköğretim Kurulunun kadro planlamalarında da yakından takip edeceği bu platformun aktif olarak kullanılması istenmiştir.

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