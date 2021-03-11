Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar etkili oluyor.
|11 Mart 2021 09:48
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Bölgede gece başlayan sağanak, sabah yerini kara bıraktı. Kar yağışı, Abant Kavşağı, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde etkisini gösteriyor.
Karayolları ekipleri, güzergahta tuzlama çalışması yapıyor.
Bölgede görevli trafik ekipleri ise sürücüleri gün boyunca etkili olması beklenen kar yağışına karşı dikkatli davranmaları konusunda uyarıyor.
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