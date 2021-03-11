'Kulak mantarına karşı gözünüzü dört açın' uyarısı

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Muhammed Durna, "Kulak mantarı tedavi edilmezse ciddi kulak ağrısı ve iletim tipi işitme kaybı oluşturabilir." ifadelerini kullandı.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Durna, halk arasında kulak mantarı olarak bilinen otomikoz rahatsızlığının belirtileri ve tedavisine ilişkin bilgi verdi.

Tedaviye ne kadar geç başlanırsa tedavinin o kadar uzun sürdüğünü belirten Durna, "Kulak mantarı belirtilerine sahip olan kişilerin en kısa sürede kulak burun boğaz bölümüne başvurması gereklidir. Kendiliğinden düzelme ihtimali beklenen bir durum değildir. Kulak mantarı; kulak kanalında şişliğe, kurumaya, pullanmaya, akıntıya ve ağrıya neden olabilir. Daha çok sıcak iklim koşullarında yaşayanlarda ve su sporları yapanlarda görülür. Genellikle damla veya pomad şeklinde uygulanan mantar ilaçları ile tedavi edilir." değerlendirmesinde bulundu.

- "Kulak yolunu çok fazla temizlemeye çalışanlarda kulak mantarı daha sık görülür"

Durna, deride görülen diğer mantar hastalıkları gibi nemli ortamlarda kulak mantarının daha sık görüldüğünü aktararak, şunları kaydetti:

"Sıcak iklimlerde yaşayanlarda, kulak pamuğu ile kulağını çok sık temizleyenlerde, egzama gibi deride kabuklanma olan kişilerde, şeker hastalarında, yüzücülerde ve işitme azlığı nedeni ile işitme cihazı kullananlarda daha sık görülüyor. Özellikle aşırı terleyen hastalarımızda, kulak yolunu çok fazla temizlemeye çalışanlarda kulak mantarı daha sık görülür. Kulak mantarı nedeniyle kaşınan kulak yolunun tahrişine hatta kanamasına bile neden olunabilir.

Kulağımızda tıkanıklık ve dolgunluk ile birlikte kaşıntının fazla olması kulak mantarının ilk belirtileri olabilir. Bunun yanı sıra kulak yolu girişinde kızarıklık ve şişlik, kulakta akıntı olması durumlarında da kulak mantarından şüphelenmeliyiz. Bazı hastalarımızda kaşıntı o kadar fazla olabiliyor ki, bu hastalarımız kaşıma nedeni ile kulak yolu kanaması ile başvurabiliyorlar. Bu belirtilerden biri bile olsa mutlaka vakit geçirmeden hekime başvurmalısınız. Kulak mantarına karşı gözünüzü dört açın."

Kulak mantarının kulak yolunda izole olduğu için vücutta başka bir yere bulaşmadığını belirten Durna, "Tedavide öncelikle kulak yolunda görülen mantarlar aspiratör yardımı ile temizlenmelidir. Sonrasında damla veya pomad şeklindeki ilaçlarla mantarı tedavi ediyoruz. Mantar enfeksiyonları inatçı enfeksiyonlar olduğu için kulak aspirasyonu birkaç kez tekrarlanabilir ve tedavi bazen 30 güne kadar sürebilir. Bu tedavilerin herhangi bir ciddi yan etkisi bulunmuyor. Sadece gebelerde daha dikkatli davranılıyor." yorumunu yaptı.