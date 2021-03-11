Korona kahramanlarından çağrı: Gelin Türkiye'yi maviye boyayalım

Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını, Türkiye'de bir yılı geride bıraktı. Salgın, gencinden yaşlısına herkesi etkiledi. Sınırlar kapandı, seyahatler ertelendi, eğitim uzaktan yapılmaya başlandı, alışkanlıklar değişti. Türkiye'de 1 yılda 2 milyon 800 bini aşkın vaka görüldü, 30 bine yakın vatandaş hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 2.7 milyona yaklaştı. Sağlık çalışanları salgında en ön cephede savaştılar. Çocuklarından, ailelerinden uzak kaldılar. Virüsle mücadele ederken yaşamlarını feda ettiler... Kahramanlar salgının birinci yılında SABAH'a konuştu.

TEK RENK OLALIM

Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Ali Kocataş: Çalışanlarımızın yüzde 20'si mücadele sırasında bu hastalığa yakalandı. Geçen bir yıl hepimiz için zor bir süreç oldu. Şu an yine İstanbul için önemli bir süreçteyiz. Kısıtlamanın gevşemesiyle birlikte virüsün yayıldığını ve hasta sayısının arttığını görüyoruz. Eğer böyle giderse İstanbul'da tekrar kısıtlamalar başlayabilir. Ülkemizi tek renkte görmek istiyorsak evimizde, mahallemizde ve iş ortamımızda maske ve mesafe kurallarına özen gösterelim. Türkiye'mizi hep birlikte maviye boyayabiliriz.

UZUN BİR YIL

İstanbul Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Doktoru Gülşah Tuncer: Bir yıl sağlık çalışanları için hem zorlu hem yıpratıcı oldu. Tüm zorluklara rağmen sürecin üstünden başarıyla geldik. Günler boyu dinlenmeden ailelerimizden, çocuklarımızdan ayrı bir yıl geçirdik. Bazı sağlık çalışanı arkadaşlarımız bu süreçte hayatlarını kaybetti. Pandemi sürecini Avrupa ve Amerika'daki meslektaşlarımızdan daha iyi yönetmemizin sebebi Türkiye'deki hekimlerin fedakarlıktan kaçınmamaları oldu.

Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hasta bakım personeli olarak çalışan Serpil Kürmen: Çok uzun bir sene oldu bizim için. Çalışma saatlerimiz ve tempomuz değişti. Kadın-erkek ayrımı olmadan çalıştık, hastalarımıza bir bebeğe nasıl bakılırsa öyle baktık. Umarım bundan sonra güzel günler görürüz.

Üsküdar 5 No'lu Acil Yardım Acil Tıp Teknikerleri Derya Atalar ve Betül Ocak: Sağlık çalışanları olarak elimizden gelen her şeyi fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz. 24 saatlik zorlu mesailerde korona hastalarını hastanelere taşıdık. 24 saatin sonunda evimizde sevdiklerimizi koronadan korumak için ayrı bir savaş verdik. İnsanların bize karşı önyargıları ile mücadele etmek zorunda kaldık. İnsanlar bize hastalıklı gibi davrandı. Sağlık çalışanlarının büyük fedakarlıklar yaptığı bir yıl oldu. Şimdi hep birlikte düze çıkma zamanı. Önümüzdeki süreç hep birlikte koronavirüsün izlerini sildiğimiz bir yıl olsun.

AŞI 65 YAŞ ÜSTÜ KESİMDE İŞE YARIYOR

İstanbul'da Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma, Çekmeköy Devlet ve Feriha Öz Acil Durum Hastanelerinin Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, "Bir yıldır pandemiyi canlı yayın gibi yaşıyoruz" dedi. Yiyit, "Eskiden 65 yaş ve üzeri riskli grubu yatırırdık. Şimdilerde yaş ortalaması 40-60 yaş arasına düştü. Aşı, 65 yaş üstü kesimde işe yarıyor. Ama yataklarımızın dolmaması için kurallara dikkat etmek zorundayız" dedi.

KÖPEKLER VİRÜSÜ BİR HAFTA ÖNCE TESPİT ETTİ

Belçika'da bir futbol kulübünün oyuncularıyla yapılan çalışma, eğitimli köpeklerin Kovid-19 vakalarını PCR testinden önce tespit edebildiğini gösterdi. Futbolcuların koltuk altının silindiği terli bezleri koklayan köpeklerin doğru bilme oranı yüzde 99.5 oldu. Köpekleri eğiten Johan Weckhuyzen, "Köpeklerle pozitif çıkan, ancak PCR testi negatif oyuncular vardı. 8- 9 gün sonra onlar da pozitif çıktı" dedi.

JAPONYA'DA YENİ KORONA MUTASYONU ORTAYA ÇIKTI

Japonya Salgın Hastalıkları Ulusal Enstitüsü (NIID), 396 kişinin, daha önce İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya'da rastlanan türlerin dışında, yeni bir Kovid- 19 varyantına yakalandığını açıkladı. Vakaların, başkent Tokyo'nun bulunduğu Kanto bölgesinde tespit edildiği kaydedildi. NIID'ye göre, söz konusu ülkelerdeki türlerle bazı benzerlikler taşıyan varyant, yeniden bulaşma riskini artırabileceğinden mevcut Kovid-19 aşılarının etkisini düşürebilir.

Uğur Yıldırım