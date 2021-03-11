Ankara Kalesi'ne 'Love Erdoğan' görseli yansıtıldı
|11 Mart 2021 09:53
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AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Fatih Bildik, yaptığı açıklamada, "New York'taki Times Meydanı'ndaki reklam panolarına FETÖcüler tarafından 'Stop Erdoğan' yazılarının asılmasından sonra başkent Ankara'dan, Ankara'nın kalbi Altındağ'dan sesleniyoruz ve diyoruz ki, '19 yıldır Cumhurbaşkanımızın arkasında duran milletimizle beraber bizler de aynı şekilde durmaya sonuna kadar devam edeceğiz.' Durmadan, yorulmadan sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz ve Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında olduğumuzu buradan beyan ediyoruz." ifadelerini kullandı.
İşin arkasından FETÖ çıktı
ABD'de Türkiye'yi karalamayı hedefleyen reklamın arkasından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile ilişkili "Advocates of Silenced Turkey" adlı organizasyon çıkmıştı. FETÖ mensuplarına ait bir grup tarafından Times Meydanı'na yakın 42. sokak ile 8. Cadde köşesindeki dijital ekrana Türkiye'yi karalamaya yönelik verilen reklam, Türk Amerikan toplumunun şiddetli tepkisine neden olmuştu.
Türk toplumu üyeleri, ilanı yayımlayan Outfront Media reklam şirketini telefon ve e-posta ile protestolarını ifade etmesi üzerine reklam kaldırılmıştı.
Reklam üzerine New York kentinde, FETÖ'nün karanlık yüzünü ve dünya için oluşturduğu tehdidi anlatan dijital ekranlı kamyonet dolaştırılmıştı.
Reklam, Türkiye'de de tepkiyle karşılanırken, birçok ilde LED ekranlara "Love Erdoğan" görselleri yansıtıldı.
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