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Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü Trabzon'da yakalandı

Ordu'da yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında açılan davada 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski polis memuru Trabzon'da yakalandı.
 11 Mart 2021 10:03
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Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü Trabzon'da yakalandı

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında açılan davada, kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla hakkında arama kararı bulunan eski polis memuru L.B'nin Trabzon'da olduğu bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Akçaabat ilçesindeki ikametinde yakalanan L.B, Akçaabat Cumhuriyet Savcılığındaki işlemlerin ardından Beşikdüzü T Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.
Anadolu Ajansı
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