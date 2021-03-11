Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü Trabzon'da yakalandı
Ordu'da yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında açılan davada 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski polis memuru Trabzon'da yakalandı.
|11 Mart 2021 10:03
|+Aa- Yazdır
Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında açılan davada, kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla hakkında arama kararı bulunan eski polis memuru L.B'nin Trabzon'da olduğu bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Akçaabat ilçesindeki ikametinde yakalanan L.B, Akçaabat Cumhuriyet Savcılığındaki işlemlerin ardından Beşikdüzü T Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|HDP'de 'İkinci katta oturan dayı' itirafı
11 Mart 2021 09:31
|NATO'dan itiraf: Terör örgütü PKK'ya yeni isim verilecek
11 Mart 2021 07:10
|PKK Suriye'de tarihi eser kaçırıyor
11 Mart 2021 06:15
|FETÖ'nün 'Selam Tevhid'de kumpas' davasının gerekçeli kararı açıklandı
10 Mart 2021 18:45
|Yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri Bolu'da yakalandı
10 Mart 2021 15:22
|FETÖ'nün firari 'mahrem ablası' Ankara'da yakalandı
10 Mart 2021 14:05
|Eskişehir'de FETÖ operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
10 Mart 2021 13:41
|Yargıtaydaki 'Selam Tevhid' kumpası davasında 3 tahliye
10 Mart 2021 13:27
|FETÖ itirafçısı, örgütten habersiz evlenenlere yapılan baskıyı anlattı
10 Mart 2021 13:24
|Diyarbakır annelerinden evlat nöbetinin 555'inci gününde 'Teröre Lanet' yürüyüşü
10 Mart 2021 12:55