Erzurum ve Kars'ta 46 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Erzurum ile Kars'ta kar yağışı nedeniyle 46 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı.
|11 Mart 2021 10:11
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- Erzurum ile Kars'ta kar yağışı nedeniyle 46 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı.
Erzurum'da geceden itibaren etkili olan kar, yüksek kesimlerde yaşamı olumsuz etkiledi.
Kar ve tipi nedeniyle 27 mahalle yolunun ulaşıma kapandığı kentte, Büyükşehir Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışması başlattı.
Kars'ta da kar ve tipi nedeniyle 19 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
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