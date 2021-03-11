1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Anayasa Mahkemesinden 8 siyasi partiye suç duyurusu

Bilgileri istenen sürede veya düzenli şekilde Anayasa Mahkemesine vermeyen Devrimci Halk Partisi, Türkiye Kürdistan Demokrat Partisi, Esnaf ve Çiftçi Partisi, Millet Partisi, Büyük Birlik Partisi, Merkez Parti, Hak ve Huzur Partisi ile Emek Partisi sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi
 11 Mart 2021 10:27
+Aa- Yazdır
Anayasa Mahkemesinden 8 siyasi partiye suç duyurusu

Anayasa Mahkemesinin, bazı siyasi partilerin çeşitli yıllara ait mali denetimlerine ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Milli Mücadele Partisinin 2016, Türkiye İşçi Partisinin 2016 ve 2017, Devrimci Halk Partisinin 2016 ve 2017, Özgürlük ve Sosyalizm Partisinin 2017, Millet Partisinin 2017, Hak ve Eşitlik Partisinin 2017, Bağımsız Türkiye Partisinin 2017, Büyük Birlik Partisinin 2016 ve 2017, Merkez Partinin 2017, Ebedi Nizam Partisinin 2016, 2017 ve 2018, Adalet ve Kalkınma Partisinin 2016, Hak ve Huzur Partisinin 2016, 2017 ve 2018, Milliyetçi Hareket Partisinin 2016, Türkiye Kürdistan Demokrat Partisinin 2016 ve 2017, Yurt Partisinin 2017, Çoğulcu Demokrasi Partisinin 2017, Kadın Partisinin 2017, Cihan Partisinin 2017, Esnaf ve Çiftçi Partisinin 2016 ve 2017, Emek Partisinin 2017 yılı kesin hesap incelemesinde bu partilerin gösterdikleri gelir-gider toplamının eldeki bilgilere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna karar verildi.

İncelemede, Devrimci Halk Partisinin 2016, Türkiye Kürdistan Demokrat Partisinin 2017, Esnaf ve Çiftçi Partisinin 2016 kesin hesap incelemesinde bilgilerin istenen sürede Anayasa Mahkemesine verilmemesi nedeniyle bu partilerin sorumluları hakkında yasal işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına hükmedildi.

Ayrıca Millet Partisinin 2017, Büyük Birlik Partisinin 2016, Merkez Partinin 2017, Hak ve Huzur Partisinin 2016, 2017 ve 2018, Esnaf ve Çiftçi Partisinin 2017, Emek Partisinin 2017 kesin hesap incelemelerinde, "bilgilerin istendiği şekilde verilmemesi, hesap verilebilir şekilde kayıt ve belge düzeninin oluşturulmaması, hesabın dışında gelir ve gider yapılması" inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemler kabul edildi. Yüksek Mahkeme, bu nedenle bu partilerin sorumluları hakkında da suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
AYM: Devletin yaşam hakkı yükümlülüğü ihlal edildi
11 Mart 2021 09:20		 AYM'den mahkemeye erişim hakkının ihlali kararı
10 Mart 2021 15:25
AYM'nin siyasi parti mali denetimleri Resmi Gazete'de yayımlandı
09 Mart 2021 09:22		 AYM, Nükleer Düzenleme Kurumu KHK'sının bir çok hükmünü iptal etti
09 Mart 2021 08:07
AYM'den, doçentlik başvurusunun iptaline dair karar: Önce OHAL Komisyonuna başvurulmalı
08 Mart 2021 11:14		 AYM, HDP'li Irmak'ın başvurusunu reddetti
05 Mart 2021 14:15
İdare hatası sebebiyle yüksek lisans diploması iptal edilen aday için önemli karar
05 Mart 2021 10:16		 Anayasa Mahkemesi'nden 'yaşlılık aylığı' kararı
03 Mart 2021 12:55
AYM'den toplu iş sözleşmesindeki dayanışma aidatıyla ilgili çok önemli karar
03 Mart 2021 12:26		 AYM'den üç parti için suç duyurusu
03 Mart 2021 08:08
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:28 - 'Ana gayemiz özgürlükleri artırmak, sofradaki ekmeği artırmaktır'12:26 - Antalya'da FETÖ operasyonunda biri aranan hükümlü 2 kişi yakalandı12:24 - 'Asker ve polisten sonra en çok şehit veren kurumuz'12:22 - Perseverance, Mars yüzeyinden ilk ses kaydını gönderdi12:20 - Valilik: 8 Mart'taki eyleme katılan 13 kişi gözaltına alındı12:15 - Mini YEKA güneş yarışmalarına 3 günde 429 başvuru yapıldı
12:14 - Çağlayan Adliyesi'nde intihar girişimi12:10 - Noterliklerdeki 'güvenli ödeme sistemi' işlem güvenliğini artırdı12:09 - Dolar yönünü aşağıya çevirdi12:00 - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından ek ders ücretlerine dair açıklama12:00 - Diş Hekiminden 5 yaşındaki çocuk hastasına darp11:57 - 1. dünya savaşında, şehit olduğu sanılan dededen 4 milyonluk sürpriz miras
11:50 - Türk zırhlısı ihracat gelirine 'Hızır' gibi yetişti11:42 - Prof. Orhan Şen: Artık Türkiye'de 1 aylık bahar yaşayacağız11:41 - Korona uyarılarında bulunan hemşire bir gün sonra hayatını kaybetti11:38 - 'Drift' yaparken ölüme neden oldu, 22,5 yıla kadar hapis istendi11:34 - 'Mizansen dilencilik' videosu çeken YouTuber'a 1,5 yıl hapis istemi
11:33 - Altının gram fiyatı 416 liradan işlem görüyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
'Sıfır otoda cip krizi... İkinci el piyasasında fiyatlar yükselecek'
Yeni ekonomi paketinde kamuda tasarruf var
AK Parti'nin yeni seçim yasası hazır! Baraj netleşti
Berat Albayrak'a yeni görev verilecek iddiası
Kürdan eline battı ölümden döndü
Mühendis ve veteriner hekimler, HES kodu sorgulamasında görevlendirilebilir mi?
Erdoğan MYK'da açıklamış... Kabineye siyaset takviyesi
Z kuşağının meslek tercihi SEO'luk
Böbrek hastalıklarında patlama yaşanabilir
Tunceli Belediyesi'nden 'ihalesiz çalışma' kararı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
papağan 1
pepeçura 1
belhanda'nın sözleşmesinin feshedilmesi 4
erişte 1
şerbetli 2
lümpen 1
Okul hayatında yaşanan travmalar 6
paha biçilemez 1
Dizi 4
şakşuka 3
SON İLANLAR
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Nebioğlu Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Geçici 12 İşçi Alacak
Sivas Ulaş SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Kocaeli Kartepe Temizlik Geçici 25 İşçi Alacak
Kırşehir Termal Turizm 1 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Eğitim Hizmetleri 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam