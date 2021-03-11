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Engelli vatandaşlar hibe desteği başvurularını e-Devlet'ten yapabilecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk:- "Elden veya posta yoluyla aldığımız Engelli Hibe Desteği başvurularını engelli vatandaşlarımızın evlerinden çıkmadan da başvuru yapabilecekleri e-Devlet platformuna taşıyarak on-line başvuru yapmalarını sağlıyoruz. Bu sayede daha fazla engellimizin girişimciliğine destek olmak istiyoruz"
 11 Mart 2021 10:29
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Engelli vatandaşlar hibe desteği başvurularını e-Devlet'ten yapabilecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, daha önce elden veya posta yoluyla alınan Engelli Hibe Desteği başvurularının bugünden itibaren e-Devlet üzerinden yapılabileceğini bildirdi.

Bakan Selçuk, yazılı açıklamasında, 2014'ten itibaren kendi işini kurmak isteyen engellilere desteklerini anımsatarak, engelli vatandaşlar için 65 bin liraya kadar hibe desteği sağladıklarını belirtti.

Hibe desteği başvurularında yeni bir uygulamaya geçtiklerini aktaran Selçuk, "Bu kapsamda, elden veya posta yoluyla aldığımız Engelli Hibe Desteği başvurularını engelli vatandaşlarımızın evlerinden çıkmadan da başvuru yapabilecekleri e-Devlet platformuna taşıyarak on-line başvuru yapmalarını sağlıyoruz. Bu sayede daha fazla engellimizin girişimciliğine destek olmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Selçuk, böylelikle Türkiye'nin her yerinden engelli vatandaşların hibe desteği başvurularını rahatlıkla yapabileceğini vurguladı.

- Başvurular bugün itibarıyla alınacak

Bakan Selçuk, vatandaş odaklı hizmet sunumuna önem verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkemizin kendi kaynaklarıyla oluşturduğu ve geniş bir hedef kitleye hizmet sunan e-Devlet faaliyetlerine Engelli Hibe Desteği başvurusunu eklemiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Kullanıcı dostu ara yüzüyle beraber en hassas gruplar içerisinde yer alan engelli vatandaşlarımızın bulundukları yerlerden kolayca başvuru yapmasını sağlamak amacıyla oluşturulan sistem sayesinde engellilerimize bir kolaylık daha sunmuş oluyoruz. Bugün itibariyle başvuruları almaya başlıyoruz. Hayaller engelsizdir diyoruz. Engelli vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz."
Anadolu Ajansı
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