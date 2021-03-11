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Bilim insanlarından uyarı: Yazlar 6 aya çıkabilir

iklim kayıtlarını inceleyen araştırmacılar, ortalama yaz günlerinin 78 günden 95 güne çıkarak 17 gün uzadığını tespit ederken kış aylarının ise 76 günden 73 güne düştüğünün tespit edildiğini açıkladı.
 11 Mart 2021 10:37
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Bilim insanlarından uyarı: Yazlar 6 aya çıkabilir

Çin'de yapılan araştırmaya göre, İlkbahar ve sonbahar aylarının da her geçen yıl daha da kısaldığını belirten bilim insanları ısınmadan en çok Akdeniz ve Tibet Platosu'nun etkilendiğini belirtti. Araştırmacılar, küresel ısınmanın mevcut durumda devam etmesi halinde 2100 yılına kadar Kuzey Yarımküre'de kış aylarının iki aydan daha az süreceğini, ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinin daha da kısalacağını, yaz aylarının ise 6 aya çıkacağını tahmin ettiklerini açıkladı.

Çin'de küresel ısınmanın Kuzey Yarımküre'deki mevsimlere etkisi üzerine yeni bir araştırma yayınlandı.

Araştırmaya göre, geçtiğimiz yıllardaki küresel ısınma etkilerinin devam etmesi durumunda 2100 yılında Kuzey Yarımküre'de kış mevsiminin iki aya inebileceği, yaz mevsiminin ise altı aya çıkabileceği açıklandı.

Çalışmayı gerçekleştiren isimlerden Çin Bilimler Akademisi ve ABD merkezli bilim dergisi Geophysical Research Letters'ın baş yazarı okyanus bilimci Yuping Guan, "Küresel ısınma nedeniyle yazlar uzuyor ve ısınıyor, kışlar da ısınıyor ve kısalıyor"derken, "Değişikliğin büyük oranda tarım, insan sağlığı ve çevre üzerinde geniş etkileri olacak" ifadelerini kullandı.

'1950'LERDE EŞİT OLARAK YAŞANIYORDU'

Guan, "1950'lerde Kuzey Yarımküre'de dört mevsim öngörülebilir şekildeydi ve eşit olarak yaşanıyordu ancak iklim değişikliği şu anda mevsimlerin uzunluğu ve başlangıç tarihlerinde dramatik ve düzensiz değişikliklere yol açıyor" dedi.

Araştırmacılar, Kuzey Yarımküre'de dört mevsimin uzunluğu ve başlangıcındaki değişiklikleri ölçmek için 1952'den 2011'e kadar olan tarihsel günlük iklim verilerini kullandılar. Yaz başlangıcını, o dönemin ortalama sıcaklığının yüzde 25 üzerinde sıcaklık görüldüğü günü sayan bilim insanları, kışın başlangıcını da ortalamanın yüzde 25'in altında sıcaklıklar görüldüğü gün olarak kabul ettiler.

'YAZ GÜNLERİ 17 GÜN UZADI'

Ortaya çıkan verilerle, 1952 ila 2011 yılları arasında yaz ayı günlerinin 78 günden 95 güne çıktığını tespit eden bilim insanları, kış mevsiminin ise 76 günden 73 güne düştüğünü bildirdi.

İlkbaharın en uzun mevsim olarak görüldüğünü belirten bilim insanları, yine de ilkbaharın 124 günden 115 güne düştüğünü, sonbaharın ise 87 günden 82 güne düştüğünü bildirdi.

'SONBAHAR VE KIŞ DAHA GEÇ BAŞLIYOR'

Verilerde ilkbahar ve yaz aylarının her geçen yıl daha erken başladığını belirten bilim insanları, sonbahar ve kış aylarının daha geç başladığını kaydettiklerini bildirdi.

Akdeniz'in ve Tibet Platosu'nun mevsimsel değişikliklerden en fazla etkilenen bölgeler olduğunun altını çizen uzmanlar, iklim değişikliği ve küresel ısınma üzerine herhangi bir radikal çaba ortaya konmazsa, 2100 yılında kış aylarının 2 aydan daha kısa süreceğini, yaz ayının ise altı ay sürebileceğini bildirdi.

'EKOLOJİK TOPLULUKLARI BOZABİLİR'

Çalışmanın baş yazarı okyanus bilimci Yuping Guan, "Çok sayıda çalışma, değişen mevsimlerin önemli çevresel ve sağlık risklerine neden olduğunu zaten göstermiştir" derken, "Örneğin, kuşlar göç modellerini değiştiriyor ve bitkiler farklı zamanlarda ortaya çıkıyor ve çiçek açıyor. Bu değişiklikler, hayvanlar ve besin kaynakları arasında uyumsuzluklar yaratarak ekolojik toplulukları bozabilir" şeklinde konuştu.
NTV
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