Twitter, Clubhouse'a rakip oluyor
Twitter'ın Clubhouse benzeri sesli sohbet özelliği Twitter Spaces'ın Nisan ayında herkesin kullanımına açılacağı bildirildi.
|11 Mart 2021 10:46
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Twitter ayrıca Spaces'la yayıncılara para kazanma imkanı da getirecek.
Sadece davetle girilebilen Clubhouse son dönemlerin en popüler uygulamalarından.
Twitter da Clubhouse'a benzer bir özellik için kolları sıvamış durumda. Twitter Spaces adı verilen özellik için halihazırda test uygulamalarına başlamıştı.
Herkese açık olacak Spaces için ise şirketten tarih geldi.
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