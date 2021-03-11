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Türkiye'nin ilk erkek güzeli Taylan'da hayatını kaybetmişti...Detaylar belli oldu

1995 yılında Türkiye'nin ilk erkek güzeli seçilen Karahan Çantay, Tayland'da geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetti. 47 yaşındaki eski modelin cenazesi önümüzdeki günlerde Türkiye'ye getirilecek.
 11 Mart 2021 10:49
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Türkiye'nin ilk erkek güzeli Taylan'da hayatını kaybetmişti...Detaylar belli oldu

Hürriyet'ten Sinem Vural'ın haberine göre: Eesk model ve oyuncu Karahan Çantay önceki gün Tayland'da geçirdiği bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Uzun süredir Tayland'da yaşayan ve orada matematik öğretmenliği yapan Çantay'ın motosikletle kaza yaptığı öğrenildi. Cenazesi Tayland'ın başkenti Bangkok'taki bir hastanenin morgunda tutulan eski modelin ailesi ve yakınları acı haberle sarsıldı.

MOTOSİKLETLE KAZA YAPTI

Kazanın nasıl olduğunu anlatan Çantay'ın eski dostu Tuğrul Odabaş "Biz bir yıldır konuşmuyorduk, ben ona kızgındım biraz. Ama asker arkadaşım üç gün önce yanımda onunla telefonla konuştu. Hatta ona 'Motor kullanma' diyerek kızdı. Kaza pazar günü gerçekleşmiş, mobilet gibi bir motoru vardı onla yapmış" dedi.

Ailesinin cenazeye sahip çıkmadığı haberlerinin doğruyu yansıtmadığını belirten Odabaş, "Bu haberlerin asla aslı astarı yok. Ailesi perişan. COVID nedeniyle bürokratik bir süreç var. Bir firma ve konsolosluk aracılığıyla 1 hafta-10 gün içerisinde cenazesini İstanbul'a gelmesi bekleniyor" diye konuştu.

CENAZE ANKARA'DA

Odabaş sözlerini şöyle sürdürdü: "Çok güzel, naif bir adamdı. Mahcup biriydi. Yakın dönemde geri dönmeyi planlıyordu. Çok üzgünüm." Çantay'ın cenazesinin Türkiye'ye getirildikten sonra Ankara'da toprağa verileceği öğrenildi.

Karahan Çantay, Tayland'da hayatını kaybetmişti... Detaylar belli oldu
1995 yılında Türkiye'nin ilk erkek güzeli seçilen Karahan Çantay, Mr. World Erkek Güzellik zarışması'nda ülkemizi temsil etmiş ve üçüncü olmuştu.

İlk erkek güzeli
Karahan Çantay, 21 Aralık 1973 yılında Balıkesir'de doğdu. Çantay, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü son sınıfında öğrenciyken 'Mr. Turkey 95 Yarışması'na katılarak Türkiye'nin ilk erkek güzeli seçildi. Çantay, bir yıl sonra yapılan 'Dünya Erkek Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etti ve 3'üncü oldu. Çantay daha sonra birçok klip ve "Gizli Aşk", "Böyle mi Olacaktı", "Sibel" gibi ünlü dizilerde rol aldı. 1999 yılında uyuşturucu ticaretinden yargılanan Çantay, hakkında yeterli, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığından beraat etti. Japonca bilen Çantay ilerleyen yıllarda sürpriz bir kararla Tayland'a yerleşti.

Karahan Çantay, Tayland'da hayatını kaybetmişti... Detaylar belli oldu
Karahan Çantay en son 2015 yılında Bebek'te görüntülendi. Eski model, muhabirlere "En popüler olduğum dönemde ülkeyi terk etmek zorunda kaldım. Zamanı gelince konuşurum" demişti.
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