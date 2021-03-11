Mesut Özil gazetecilere sitem etti: Yeter, çekmeyin artık
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil ve Mert Hakan Yandaş, önceki akşam Bebek Otel çıkışı görüntülendi.
|11 Mart 2021 10:58
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