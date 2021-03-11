'Böyle bir günde bıyıklıyla muhatap olmak istemiyorum'
|11 Mart 2021 11:00
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Hürriyet'ten Umut Erdem'in haberine göre: CHP'li Sera Kadıgil Sütlü eleştirilerine karşılık veren Emin Akbaşoğlu'na "Bir bıyıklıyla muhatap olmak istemiyorum" çıkışında bulundu. Atışmalar Meclis tutanaklarında şöyle yer aldı:
"Sera Kadıgil Sütlü (CHP İstanbul): 2020'de öldürülen 300 kadının 181'i evinde, aile bireyleri tarafından katledilmiş. Yüzde 80'i ise doğrudan eşi, sevgilisi, babası, oğlu, erkek kardeşi gibi o 'çok kutsal' diye saydığımız aile fertleri tarafından öldürülmüş. Sayın Hülya Nergis, 'Kadınlardan daha çok erkekler öldürülüyor' diye bir beyanınızı gördüm. Eğer bu samimi görüşünüzse bu erkeklerin mesela kaçı eve gece 12'de geldi diye karısı tarafından öldürüldü? Ya bunu da açıklayın ya görevinizden istifa edin.
Muhammet Emin Akbaşoğlu (AK Parti Grup Başkanvekili): Aynaya bakarak kendisinin bu istifayı düşünmesinin daha doğru olduğunu ifade ediyoruz.
Sütlü: Hülya Hanım kendini savunur, bıyıklılara gerek yoktu bence. Böyle bir günde bıyıklıyla muhatap olmak istemiyorum.
Çiğdem Erdoğan Atabek (AK Parti Sakarya): Ne kadar çirkin bir ifade. Ne demek bıyıklı ya."
'Böyle bir günde bıyıklıyla muhatap olmak istemiyorum'
Önergelerin görüşüldüğü oturumda kadın vekillerin önemli bir kısmının mor renkli kıyafet tercih ettikleri görüldü.
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