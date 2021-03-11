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'Drift' yaparken ölüme neden oldu, 22,5 yıla kadar hapis istendi

Sürücü hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan hazırlanan iddianameden:- "Şüphelinin 'dirft' yapmaya çalıştığı ancak aracın kontrolünü kaybederek önce refüje çarptığı, daha sonra savrulup seyir halinde üzerinde iki kişinin bulunduğu motosiklete çarparak kazaya sebebiyet verdiği, böylelikle eylemde bilinçli taksir koşullarının oluştuğu anlaşılmıştır"
 11 Mart 2021 11:38
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Gaziantep'te yaklaşık 2,5 yıl önce otomobiliyle "drift" yaparken motosikletteki bir kişinin ölümüne bir kişinin de yaralanmasına neden olan sürücü hakkında 22,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Merkez Şehitkamil ilçesi Tüfekçi Yusuf Bulvarı'nda 14 Ekim 2018'de H.H.T. idaresindeki 27 E 3764 plakalı otomobilin, Suriyeli Akıl Ashour yönetimindeki elektrikli motosiklete çarpması sonucu 89 yaşındaki Nahsan Bozkurt'un ölümü, Ashour'un yaralanmasıyla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, H.H.T'nin "bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesinin raporu ile görüntü inceleme ve araştırma tutanağına yer verilen iddianamede, "Şüphelinin 'dirft' yapmaya çalıştığı ancak aracın kontrolünü kaybederek önce refüje çarptığı, daha sonra savrulup seyir halinde üzerinde iki kişinin bulunduğu motosiklete çarparak kazaya sebebiyet verdiği, böylelikle eylemde bilinçli taksir koşullarının oluştuğu anlaşılmıştır." ifadeleri yer aldı.

Kazada hayatını kaybeden Nahsan Bozkurt'un oğlu Mehmet Bozkurt, AA muhabirine, olayın üzüntüsünü halen yaşadıklarını söyledi.

Otomobil sürücüsünün tutuksuz yargılandığını belirten Bozkurt, sanığın tutuklu yargılanmasını istediklerini ifade etti.

Bozkurt, "En kısa zamanda bu olayın akıbetinin sonuçlanması, sanığın cezası çekmesini istiyorum. Yargının da en güzel şekilde adaletli bir şekilde karar vereceğine inanıyorum, güveniyorum." dedi.

Bozkurt ailesinin avukatı Erkan Kuşçu da olaydan hemen sonra sanığın tutuklandığını ancak daha serbest bırakıldığını söyledi.

Alınan Adli Tıp Kurumu raporlarının ardından iddianame hazırlandığını kaydeden Kuşçu, şöyle konuştu:

"Sanık hakkında 'bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan hazırlanan iddianame kabul edildi ancak biz bunu yeterli görmüyoruz. Olayın Yargıtayın yerleşik kararlarında da belirttiği şekilde, trafikte drift yapan bir kişinin sonucu öngörmesinden dolayı biz bu olayın 'olası kastla ölüme sebebiyet verme' olduğunu düşünüyoruz."
Anadolu Ajansı
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