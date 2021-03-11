1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından ek ders ücretlerine dair açıklama

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sözleşmeli öğretmenlerin ek ders ücretleri ve öğretim yılına hazırlık ödeneğine açıklamada bulundu
 11 Mart 2021 12:00
+Aa- Yazdır
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından ek ders ücretlerine dair açıklama

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan dağıtımlı olarak tüm illere gönderilen yazıda, sözleşmeli öğretmenlerin ek ders ücreti ve öğretim yılına hazırlık ödeneği alabileceği belirtildi.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
2021 yılında memur olan ve olmayanlara yapılan birçok ödeme değişti
08 Mart 2021 07:25		 Üst öğrenim bitiren memurun terfi tarihi hangi halde değişir?
05 Mart 2021 00:06
İdari izinde olan kişinin yerine vekalet ücreti ödenebilir mi?
03 Mart 2021 14:05		 Resmi rapora göre kamu personel sistemindeki sorunlar ve çözümü
08 Şubat 2021 07:46
İki Bakanlıktaki sözleşmeli öğretmenler için düzenleme yapıldı
06 Şubat 2021 21:30		 Unvan değişikliğiyle mühendis olan, emeklilik için ne kadar süre çalışmalı?
04 Şubat 2021 00:01
Bazı ilave ödemelerde niçin objektif kriterler getirilmez?
01 Şubat 2021 07:25		 Belediyeler sözleşmeli personeline zam yapmayabilir mi?
26 Ocak 2021 00:03
Memura, cüzi miktarlarda fazla ödeme yapılırsa hangi işlemler yapılır?
14 Ocak 2021 14:00		 Sağlık Bakanlığı kimlere ek ödeme verileceğini açıkladı
12 Ocak 2021 21:17
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:28 - 'Ana gayemiz özgürlükleri artırmak, sofradaki ekmeği artırmaktır'12:26 - Antalya'da FETÖ operasyonunda biri aranan hükümlü 2 kişi yakalandı12:24 - 'Asker ve polisten sonra en çok şehit veren kurumuz'12:22 - Perseverance, Mars yüzeyinden ilk ses kaydını gönderdi12:20 - Valilik: 8 Mart'taki eyleme katılan 13 kişi gözaltına alındı12:15 - Mini YEKA güneş yarışmalarına 3 günde 429 başvuru yapıldı
12:14 - Çağlayan Adliyesi'nde intihar girişimi12:10 - Noterliklerdeki 'güvenli ödeme sistemi' işlem güvenliğini artırdı12:09 - Dolar yönünü aşağıya çevirdi12:00 - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından ek ders ücretlerine dair açıklama12:00 - Diş Hekiminden 5 yaşındaki çocuk hastasına darp11:57 - 1. dünya savaşında, şehit olduğu sanılan dededen 4 milyonluk sürpriz miras
11:50 - Türk zırhlısı ihracat gelirine 'Hızır' gibi yetişti11:42 - Prof. Orhan Şen: Artık Türkiye'de 1 aylık bahar yaşayacağız11:41 - Korona uyarılarında bulunan hemşire bir gün sonra hayatını kaybetti11:38 - 'Drift' yaparken ölüme neden oldu, 22,5 yıla kadar hapis istendi11:34 - 'Mizansen dilencilik' videosu çeken YouTuber'a 1,5 yıl hapis istemi
11:33 - Altının gram fiyatı 416 liradan işlem görüyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
'Sıfır otoda cip krizi... İkinci el piyasasında fiyatlar yükselecek'
Yeni ekonomi paketinde kamuda tasarruf var
AK Parti'nin yeni seçim yasası hazır! Baraj netleşti
Berat Albayrak'a yeni görev verilecek iddiası
Kürdan eline battı ölümden döndü
Mühendis ve veteriner hekimler, HES kodu sorgulamasında görevlendirilebilir mi?
Erdoğan MYK'da açıklamış... Kabineye siyaset takviyesi
Z kuşağının meslek tercihi SEO'luk
Böbrek hastalıklarında patlama yaşanabilir
Tunceli Belediyesi'nden 'ihalesiz çalışma' kararı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
protein 2
unutma beni 2
copy paste değil alın teri 2
yeşil mercimek 2
ebys 6
afgan tazısı 1
lümpen 1
papağan 1
yumurtalı bulgur pilavı 1
mutasyonun zamanlaması 3
SON İLANLAR
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Nebioğlu Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Geçici 12 İşçi Alacak
Sivas Ulaş SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Kocaeli Kartepe Temizlik Geçici 25 İşçi Alacak
Kırşehir Termal Turizm 1 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Eğitim Hizmetleri 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam