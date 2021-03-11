Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından ek ders ücretlerine dair açıklama
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sözleşmeli öğretmenlerin ek ders ücretleri ve öğretim yılına hazırlık ödeneğine açıklamada bulundu
|11 Mart 2021 12:00
|+Aa- Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|2021 yılında memur olan ve olmayanlara yapılan birçok ödeme değişti
08 Mart 2021 07:25
|Üst öğrenim bitiren memurun terfi tarihi hangi halde değişir?
05 Mart 2021 00:06
|İdari izinde olan kişinin yerine vekalet ücreti ödenebilir mi?
03 Mart 2021 14:05
|Resmi rapora göre kamu personel sistemindeki sorunlar ve çözümü
08 Şubat 2021 07:46
|İki Bakanlıktaki sözleşmeli öğretmenler için düzenleme yapıldı
06 Şubat 2021 21:30
|Unvan değişikliğiyle mühendis olan, emeklilik için ne kadar süre çalışmalı?
04 Şubat 2021 00:01
|Bazı ilave ödemelerde niçin objektif kriterler getirilmez?
01 Şubat 2021 07:25
|Belediyeler sözleşmeli personeline zam yapmayabilir mi?
26 Ocak 2021 00:03
|Memura, cüzi miktarlarda fazla ödeme yapılırsa hangi işlemler yapılır?
14 Ocak 2021 14:00
|Sağlık Bakanlığı kimlere ek ödeme verileceğini açıkladı
12 Ocak 2021 21:17