Korona uyarılarında bulunan hemşire bir gün sonra hayatını kaybetti
|11 Mart 2021 11:41
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İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, yaptığı yazılı açıklamada, Kayseri Devlet Hastanesinde görev yapan 33 yıllık hemşire Neşe Dalgıç'ın (50) Kovid-19'a yenik düştüğünü bildirdi.
Dalgıç'ın uzun süredir tedavi gördüğünü belirten Benli şunları kaydetti:
"33 yıllık çalışma hayatında insanların sağlığı için özveriyle hizmet veren, uzun süredir Kovid-19 tedavisi devam ederken bile sürekli tedbirlere uyulması için uyarılarda bulunan, Kayseri Devlet Hastanesi personellerimizden hemşire Neşe Dalgıç'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet kederli ailesine başsağlığı diliyorum."
İKİ GÜN ÖNCE HASTANEYE KALDIRILMIŞTI
Kayseri Devlet Hastanesinde hemşire olarak görev yapan 2 çocuk annesi Neşe Dalgıç ve sağlık memuru eşi İbrahim Dalgıç, 2 hafta önce yüksek ateş ve kas ağrısı şikayetiyle corona virüsü testi yaptırdı. Sonuçları pozitif çıkan çift, evde tedaviye alındı. 3 gün sonra evde durumu ağırlaşan Neşe Dalgıç, önceki gün ambulansla hastaneye kaldırıldı.
BİR GÜN ÖNCE, UYARILARDA BULUNMUŞTU
Neşe Dalgıç (50), "Çok zor bir süreç yaşıyorum. Herkes pandemi kurallarına uysun" şeklinde uyarılarda bulunmuştu.
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