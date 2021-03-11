Türk zırhlısı ihracat gelirine 'Hızır' gibi yetişti

- Türk savunma sanayisinin zırhlı kara aracı üreticilerinden Katmerciler, askeri araçların katkısıyla ihracat performansını artırdı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, savunma sanayisine toplumsal olaylara müdahale araçlarıyla (TOMA) giren Katmerciler, zaman içinde ürünlerine taktik tekerlekli zırhlı araç, zırhlı sınır güvenliği aracı, zırhlı personel taşıyıcı ve yeni nesil kriminal inceleme aracı gibi ürünleri ekledi.

Ateş Mobil Sınır Güvenlik Sistemi Projesi kapsamında Hızır 4x4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç ilk kez 2019'da Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdi.

Katmerciler, yurt dışı pazarlara yönelik yürüttüğü tanıtım faaliyetlerinin sonuçlarını da 2019'da almaya başladı. Hızır'ın ilk ihracatı için bir Afrika ülkesinden gelen 20,7 milyon dolarlık siparişin sözleşmesi 2019'da imzalandı. Bu kapsamda teslimatlar da 2020'de tamamlandı.

Katmerciler daha sonra 39 milyon 450 bin avroluk yeni bir ihracat anlaşması yaptı. Bu kapsamda Hızır 4x4, Hızır'ın sınır güvenliği için özel geliştirilmiş versiyonu Ateş, zırhlı personel taşıyıcı Khan'ın ihracatı gerçekleştirilecek. Araçların teslimatı partiler halinde 2022'de tamamlanacak.

- Geçen yıl 989 araç ve ekipman ihraç edildi

İhracattaki bu gelişmeler şirketin satış ve finansal verilerine de yansıdı. Katmerciler, 2019'da 755 araç ve ekipman satışı gerçekleştirirken bu sayı 2020'de 989'a yükseldi.

Katmerciler, geçen yıl savunma sanayisine yönelik yurt içi ve dışında 2 TOMA, 31 Hızır, 6 Kıraç, 1 keşif gözetleme aracı, 4 zırhlı otobüs, 97 zırhlı araç satışı yaptı.

Şirket, ürettiği araç üstü ekipmanlara zırhlı araçların da eklenmesiyle ihracat performansını önemli oranda artırdı. Katmerciler, 2019 yılında 16 milyon 686 bin 774 dolarlık ihracat yaparken bu rakam 2020'de 37 milyon 867 bin 970 dolara çıktı. Şirketin geçen yılki ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 127 arttı.

Katmerciler, ayrıca bu yıl Kenya'nın zırhlı personel taşıyıcı ihtiyacı için açtığı ihaleye teklif verdi.

Devam eden anlaşma ve takip edilen ihale süreçlerinin olumlu sonuçlanmasıyla özellikle savunma sanayisinde Katmerciler'in ihracat gelirlerinin gelecek yıllarda daha da yukarı çekilmesi hedefleniyor.