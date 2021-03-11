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Çağlayan Adliyesi'nde intihar girişimi
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bir kişi intihar girişiminde bulundu.
|11 Mart 2021 12:14
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Milliyet'ten Damla Güler'in haberine göre: Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bir kişi 4'üncü kattaki korkuluklara çıktı. İntihar girişiminde bulunan şahsı ekipler vazgeçirmeye çalışıyor.
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