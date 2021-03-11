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Mini YEKA güneş yarışmalarına 3 günde 429 başvuru yapıldı

Türkiye'de toplam 1000 megavat güneş enerjisi kapasitesi oluşturulması amacıyla yapılacak mini Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) yarışmaları için ilk 3 günde 429 proje başvurusu yapıldı.
 11 Mart 2021 12:15
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Mini YEKA güneş yarışmalarına 3 günde 429 başvuru yapıldı

Türkiye'de toplam 1000 megavat güneş enerjisi kapasitesi oluşturulması amacıyla yapılacak mini Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) yarışmaları için ilk 3 günde 429 proje başvurusu yapıldı.

AA muhabirinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının internet sitesinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de 36 ilde kapasiteleri 10, 15 ve 20 megavat arasında değişen miktarlarda olacak şekilde 74 mini YEKA yarışması düzenlenecek.

Başvuruların ilk günü olan 8 Mart'ta yarışmalar için 160 proje başvurusu alındı. Başvuruların ikinci gününde 124 proje, üçüncü günde ise 145 proje başvurusu yapıldı. Böylece mini YEKA yarışmaları için 3 günde toplam 429 proje başvurusu geldi.

Mini YEKA yarışmaları kapsamında yapılacak yatırımların 1 milyar dolara ulaşabileceği tahmin ediliyor.
Anadolu Ajansı
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