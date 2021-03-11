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Valilik: 8 Mart'taki eyleme katılan 13 kişi gözaltına alındı

İstanbul Valiliği, Beyoğlu'nda, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde düzenlenen eylem sonrasında slogan atan gruba ait görüntülerin incelenmesi üzerine 13 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
 11 Mart 2021 12:20
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Valilik: 8 Mart'taki eyleme katılan 13 kişi gözaltına alındı

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Beyoğlu'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde çeşitli gruplarca "Feminist Gece Yürüyüşü" adı altında yapılan eylem sonrasında slogan atan gruba ait görüntülerin incelendiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 10 Mart'ta düzenlenen operasyonda açık kimlikleri tespit edilen 18 şüpheliden biri yaşı küçük olmak üzere 13 şüpheli yakalanmıştır. Konuyla ilgili soruşturma devam etmektedir."

Gözaltına alınan şüphelilerden 12'sinin Güvenlik Şube Müdürlüğünde, yaşı küçük olanın da Çocuk Şube Müdürlüğünde işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Hakkında gözaltı kararı bulunan 5 kişinin yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.
Anadolu Ajansı
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