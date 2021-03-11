Perseverance, Mars yüzeyinden ilk ses kaydını gönderdi
Mars yüzeyinden ilk ses kaydı gönderildi
|11 Mart 2021 12:22
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ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) keşif aracı Perseverance, Mars yüzeyinden ilk ses kaydını gönderdi.
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