Antalya'da FETÖ operasyonunda biri aranan hükümlü 2 kişi yakalandı
Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda aranan hükümlü ile bir şüpheli yakalandı.
|11 Mart 2021 12:26
|+Aa- Yazdır
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa'da "FETÖ üyesi olmak" suçundan hapis cezasına çarptırılan İ.H.F. ile Rize Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı çıkartılan S.Ö'nün kentte olduğu tespit edildi.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, 2 kişiyi saklandıkları evde yakaladı.
Hükümlü İ.H.F, emniyetteki işlemlerin ardından Şanlıurfa'ya, şüpheli S.Ö. de Rize'ye gönderildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Kayseri'de 2 FETÖ sanığının cezasında 'etkin pişmanlık' indirimi
11 Mart 2021 14:12
|FETÖ sanığı eski komiser yardımcısına 9 yıl 7 ay hapis cezası
11 Mart 2021 13:58
|Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü Trabzon'da yakalandı
11 Mart 2021 10:03
|HDP'de 'İkinci katta oturan dayı' itirafı
11 Mart 2021 09:31
|NATO'dan itiraf: Terör örgütü PKK'ya yeni isim verilecek
11 Mart 2021 07:10
|PKK Suriye'de tarihi eser kaçırıyor
11 Mart 2021 06:15
|FETÖ'nün 'Selam Tevhid'de kumpas' davasının gerekçeli kararı açıklandı
10 Mart 2021 18:45
|Yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri Bolu'da yakalandı
10 Mart 2021 15:22
|FETÖ'nün firari 'mahrem ablası' Ankara'da yakalandı
10 Mart 2021 14:05
|Eskişehir'de FETÖ operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
10 Mart 2021 13:41