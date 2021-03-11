Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, TOBB UYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi'nin açılış törenine katıldı. (1)

"Uyum, Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi'nin açılışı, iş hayatına, toplumsal barışa, uzlaşıya katkı sağlamasını diliyorum"

"Geçtiğimiz hafta açıklanan İnsan Hakları Eylem Planının tüm amacı daha güçlü bir demokrasi daha adil bir yargı sistemi ve özgür birey, güçlü toplum, daha demokratik bir Türkiye inancı amacını gerçekleştirmektir"

"Vatandaşımızın işini kolaylaştırıyorsa hukuk, hukuk var demektir"

"Tüm amacımız ekonominin çarkları daha iyi dönsün, vatandaşlarımızın refah düzeyi artsın, hukuk kolaylaştırıcı olsun"

"Türk Hukuk Sistemini anlatan tüm yazılı ve görsel materyalleri yabancı dillerde hazırlayarak uluslararası yatırımcıların erişimine sunacağız"

- Bakan Gül: "Ana gayemiz özgürlükleri artırmak, sofradaki ekmeği artırmaktır"

"İşçi, işveren arasında arabuluculuk gibi, vatandaşla devlet arasında arabuluculuk sistemini kuracağız. İdari sulh, dediğimiz tüm teknik hazırlıklarını yaptık"

"Üreten, insanımıza iş ve istihdam oluşturan bir ekonominin vazgeçilmez şartı hukuki öngörülebilirliktir"

"2023'te yeni yüzyıla yeni sivil anayasayla gireceğimize olan inancımızla, Türkiye'de herkesin, 'işte bu benim anayasam' diyeceği, Doğunun da Batının da Kuzeyin de Güneyin de, 83 milyonun sahipleneceği bir anayasayı milletimiz hak etmektedir. Türk Siyaseti de bu beklentiyi yerine getirecek güçtedir"