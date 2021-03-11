Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
|11 Mart 2021 13:34
|+Aa- Yazdır
GÜMÜŞHANE
Gümüşhane'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyde karantina kararı alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, merkeze bağlı Karamustafa köyünde pozitif vaka ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle virüsün bulaşmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla bir dizi tedbir alındığı belirtildi.
Söz konusu köyde kamu sağlığının korunması amacıyla bugünden itibaren karantina tedbiri uygulanmasına karar verildiği aktarılan açıklamada, karara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı kaydedildi.
ÇANAKKALE
Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.
İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Mustafa Gürdal başkanlığında toplandı.
Toplantıda, Derenti köyünde, Kovid-19 vakalarında artış yaşanması üzerine, salgının yayılımını engellemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla karantina uygulanmasına karar verildi.
Karara göre 10 gün sürecek karantina dolayısıyla jandarma ekipleri köyün girişlerinde önlem aldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Hastalardan ücret alarak kayıt dışı protez yapan doktora soruşturma
11 Mart 2021 14:05
|Noterliklerdeki 'güvenli ödeme sistemi' işlem güvenliğini artırdı
11 Mart 2021 12:10
|YÖK, liyakat platformunun aktif kullanılmasını istedi
11 Mart 2021 10:00
|E-satışlarda kuruluşların yükümlülükleri düzenlendi
11 Mart 2021 09:46
|İçişleri Bakanlığı'ndan 'tematik denetim' açıklaması
11 Mart 2021 09:30
|Tunceli Belediyesi'nden 'ihalesiz çalışma' kararı
11 Mart 2021 08:59
|'Deniz topunda sona geldik'
11 Mart 2021 08:13
|Mehmetçiği Covid-19 da durduramadı! 30 günde altı tatbikat
11 Mart 2021 07:25
|YSK baro seçimlerine izin verdi
10 Mart 2021 21:24
|Gümrüklerde ilaç ve gıda kaçakçılarına göz açtırılmadı
10 Mart 2021 20:44