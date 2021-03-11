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Haber sitesine şantaj yapan 5 kişi yakalandı
Kocaeli'de şantaj iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.
|11 Mart 2021 12:44
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Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, internet üzerinden yayın yapan bir haber sitesince 8 kişiye şantajda bulunulduğu iddiasına yönelik soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 5 kişi, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.
Şüpheliler G.A, C.Ç, Ü.R, F.B. ve S.K'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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