Belediye otobüs şoförü fenalaşan kadın yolcuyu hastaneye yetiştirdi
|11 Mart 2021 13:08
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Derince hattında çalışan UlaşımPark sürücü personeli Emre Kara, seyir halindeyken aracında kadın yolcunun fenalaştığını fark etti.
Yolcusunun acılar içinde kıvrandığını gören Emre Kara, inisiyatif alarak rotasını Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Acil Servisine çevirdi.
Kara, "Az kaldı, biraz daha sabret, yaklaştık" sözleriyle yolcusunu rahatlatmaya çalıştı.
Araçtaki diğer yolcuları da bilgilendiren sürücü, otobüsle Acil Servis önüne yanaşarak hastayı sağlık görevlilerine teslim etti.
Bir süre bekledikten sonra yolcusundan iyi haber alan Kaya, daha sonra seferine devam etti.
Sürücü Emre Kara, insanlık adına hastayı hastaneye yetiştirdiğini belirterek, "İşe girmeden bizlere bu gibi durumlarda neler yapabileceğimiz konusunda eğitim verildi. Büyükşehir UlaşımPark sürücüleri olarak yolcularımıza misafirimiz gibi davranıyoruz. İnsan evinde misafirine nasıl davranıyorsa, araçlarımızda da aynı hassasiyetle davranıyoruz. Hoşgörülü, saygılı ve yolcu memnuniyeti adına elimizden ne geliyorsa yapıyoruz." ifadelerini kullandı.
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