Plakasız sürücü otobanda motosikletini yatarak kullandı
Bursa'da bir sürücü motosikletini yatarak kullanıp otobanda 130 kilometre hızla aracını sürdü. O anlar saniye saniye kaydedildi.
|11 Mart 2021 13:14
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Bursa-İzmir Otobanı Mudanya girişi yakınlarında, kimliği bilinmeyen sürücü, motosikletinin üzerine yatarak 130 kilometre hız yaptı.
Sürücünün hiçbir güvenlik önlemi almaması şaşkınlığa neden olurken, maskesini takmayı ihmal etmeyen plakasız motosiklet sürücüsü, diğer araçtakiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Motosiklet sürücüsü görüntülendiğini fark etse de hızla yoluna devam etti. Polis ekipleri, motosiklet sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.
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